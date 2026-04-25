Casi 40.000 personas en Canarias reciben tratamientos respiratorios en sus casas

En Canarias, 38.220 personas recibieron, durante el año pasado, terapias respiratorias en sus domicilios, y se registraron un total de 9.108.570 sesiones en esta materia, según datos del Servicio Canario de Salud (SCS). Bajo la premisa de mejorar la prestación, ayer se celebró un encuentro con pacientes que reciben estos tratamientos en Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el lema El valor de respirar juntos, el Gabinete Literario de la capital acogió a profesionales sanitarios y a técnicos y beneficiarios de los servicios de prestación de terapias respiratorias a domicilio, con el objetivo de intercambiar experiencias, aumentar el grado en el que los pacientes siguen las recomendaciones acordadas con su médico y avanzar en materia de humanización del servicio.

Espacio de debate

El acto se convirtió en un espacio de debate en el que participaron todos los agentes implicados en la prestación, en el que sus usuarios pudieron expresar en primera persona todas sus dudas, inquietudes, sugerencias y experiencias. Así, los profesionales conocieron la realidad de sus pacientes, punto desde el cuál pueden trabajar para lograr dar un mejor servicio y dotar de una mejor calidad de vida a las personas afectadas.

Entre los tratamientos que más sesiones registraron durante 2025 está la Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias (CPAP), con un total de 6.378.390 intervenciones. Le siguen la concentración de oxígeno portátil, con 711.362; la concentración fija de oxígeno, con 612,363 y la ventilación binivel (Bibap), que registró medio millón de sesiones. Además, los hospitales públicos del SCS realizaron 5.632 poligrafías: una técnica domiciliaria utilizada para el estudio del sueño.

Enfermedades más frecuentes

Este tipo de terapias están orientadas a pacientes con enfermedades que afectan al sistema respiratorio, como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc), el síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, que están muy ligadas a factores de riesgo como el tabaquismo o la obesidad, así como al envejecimiento poblacional, en auge en el Archipiélago.

Al encuentro asistieron el director del SCS, Adasat Goya; la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez; la directora del Área de Salud de Gran Canaria, Lidia Mejías; los gerentes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, José Blanco, y del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce; el director de actividad Homehealthcare, Gorka de las Fuentes y el director de la Delegación en Canarias de Vital Aire, Andrés Betancort.