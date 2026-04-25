Multa de 200 euros por no revisar este elemento esencial en sus vehículos durante el puente de mayo: la DGT vigila a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara junto a los agentes de tráfico la llegada del puente de mayo. Para ello, la Guardia Civil pondrá el foco en los desplazamientos que empezarán a llevarse a cabo a partir del jueves 30 de abril a las 15:00 horas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, los agentes vigilarán que los conductores cumplan con la normativa establecida.

Elementos a tener en cuenta antes de los desplazamientos

Rueda de repuesto o kit de reparación.

Chaleco reflectante

Sistema de señalización V-16

Los conductores que no cuenten con estos elementos o tengan alguno de ellos en mal estado se exponen a sanciones de hasta 200 euros. Además, los limpiaparabrisas en mal estado también pueden costar una multa de hasta 80 euros. Si el sistema de limpiaparabrisas no funciona correctamente, los agentes pueden inmovilizar el vehículo.

Neumáticos en mal estado, otro de los grandes peligros

Los neumáticos son una de las partes más importantes del vehículo, ya que son la base que garantiza la seguridad al conducir. Las sanciones varían según el tipo de infracción:

Neumáticos no homologados : si se circula con neumáticos de competición en una vía convencional, la multa puede ser entre 90 y 120 euros por rueda.

: si se circula con neumáticos de competición en una vía convencional, la multa puede ser entre por rueda. Neumáticos diferentes en el mismo eje : Esta infracción tiene una multa de 150 euros por rueda.

: Esta infracción tiene una multa de por rueda. Neumáticos muy desgastados : Si la profundidad del dibujo es menor a 1,6 mm , se considera una infracción grave y la multa puede llegar a los 200 euros .

: Si la profundidad del dibujo es menor a , se considera una infracción grave y la multa puede llegar a los . Neumáticos en mal estado: Las sanciones también se aplican a los neumáticos con grietas, bultos o daños visibles, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes. La multa por esta infracción es de 200 euros.

Aunque no existe una sanción específica por no mantener la presión adecuada de los neumáticos, la Guardia Civil insiste en la importancia de revisar la presión, especialmente antes de realizar desplazamientos largos. Una presión baja puede causar un mayor desgaste del vehículo, mayor consumo de combustible, aumentar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de los frenos, poniendo en peligro tanto al conductor como al resto usuarios de la vía.