La formación práctica se consolida como vía de acceso al empleo para jóvenes migrantes en Canarias

El plan del Gobierno de España para regularizar a más de medio millón de personas migrantes fue recibido con respaldo por parte del tejido empresarial desde su anuncio. No se trata de una situación aislada. Distintos sectores llevan tiempo subrayando el peso de la población extranjera en el mercado laboral y su papel clave en el mantenimiento de numerosas actividades económicas, así como en el equilibrio de determinados ámbitos productivos. Canarias no es ajena a esta realidad y, ante la falta de mano de obra en algunos sectores, especialmente en la hostelería, varias empresas del Archipiélago han comenzado a ofrecer prácticas formativas a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias.

Una de estas empresas es la Cafetería Regina, en Gran Canaria, que colabora con la academia QUO3 Consultores - también con presencia en Tenerife - para facilitar la incorporación de jóvenes migrantes a programas de formación práctica. Estas estancias tienen una duración de seis meses y, al acoger a los alumnos en prácticas, la empresa asume además un compromiso de contratación, lo que implica apostar por su futura integración laboral, contribuir a su autonomía económica y favorecer su inserción estable en el mercado de trabajo.

"A nosotros nos gusta contar con personal en prácticas porque lo consideramos positivo, no solo para los chicos, que adquieren conocimientos y pueden aplicarlos, sino también para la propia empresa, ya que durante su estancia también contribuyen al trabajo diario", explica la responsable de Recursos Humanos de Cafetería Regina, Laura Guerra, quien destaca además la variedad de perfiles y funciones que abarcan los programas formativos que ofrecen.

La inserción laboral de los jóvenes

En este sentido, añade Guerra, la demanda de personal en prácticas en el sector de la hostelería es elevada, con una presencia especialmente destacada de población extranjera: "Tenemos muchísimos extranjeros". A la hora de contratar, los criterios son claros. "Que saquen el trabajo y que tengan actitud", recalca la responsable de Recursos Humano y destaca que los jóvenes migrantes sobresalen precisamente en ese aspecto: "Tienen muchas ganas de aprender, de preguntar y muestran siempre una actitud muy proactiva". Un factor que resulta determinante para facilitar su inserción en el mercado laboral.

El mayor reto para los jóvenes a la hora de la integración laboral, apunta Laura Guerra, es el idioma. "Pero al final los ves con ganas de trabajar y hay resultados, eso es lo que buscamos", añade. Para sortear las dificultades que puedan surgir en el proceso, los jóvenes cuentan con el respaldo de entidades como QUO3 Consultores, que mantiene un convenio con Cafetería Regina. Desde esta academia se trabaja en distintas fases y en colaboración con el Servicio Canario de Empleo (SCE): se encargan de la captación del alumnado, diseñan la formación específica, ofertan un número determinado de plazas y, posteriormente, articulan compromisos de contratación con las empresas participantes.

Los datos de inserción laboral reflejan resultados muy positivos. Según la responsable de QUO3 Consultores, Acedina Betancor, el pasado año la tasa de incorporación al empleo entre jóvenes migrantes se situó entre el 80% y el 90%. "Si habitualmente hacían prácticas entre tres o cuatro chicos, al menos dos o tres se quedaban trabajando", explica. Betancor añade que incluso se han registrado casos con una inserción del 100%, y no solo en el ámbito de la hostelería, sino también en otros sectores como la mecánica.