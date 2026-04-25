Hacia la integración entre fogones: una nueva oportunidad para jóvenes migrantes en Canarias

Cuando una persona se plantea a qué dedicar su futuro, se abre ante ella un abanico de posibilidades –para algunos amplio y accesible; para otros, mucho más limitado–. Hay quienes sueñan con ser futbolista, profesor, actriz o dedicarse al arte en cualquiera de sus formas. La aspiración de Baye Sarr, Mamadou Fall, Yery Ndiaye y Abdou era, ante todo, trabajar. Llegaron a las costas canarias desde Senegal –uno de los principales países de origen de las personas migrantes que alcanzan el Archipiélago a bordo de cayucos–. Arriesgando la vida en la ruta atlántica, considerada la más letal y peligrosa del mundo y hoy, con entre 15 y 17 años, llevan más de dos años en las Islas. Los pasos que han ido dando, arropados por una nueva vida, les han conducido a una decisión compartida: iniciar su formación en Cocina y Restauración en el CIFP en Santa María de Guía.

La formación se ha convertido para ellos en la puerta de entrada a eso que tanto anhelan: incorporarse al mercado laboral. El camino hasta aquí, sin embargo, no ha sido sencillo. Han tenido que sortear numerosas dificultades. «El principal obstáculo para ellos siempre será el idioma», explica el profesor de Cocina José Rodríguez. Aunque la comunicación pueda complicarse en algunos momentos, la enseñanza práctica ha demostrado ser una herramienta eficaz. La actitud también marca la diferencia. «Son alumnos muy valiosos, ponen muchas ganas y empeño», subraya el docente, que destaca su constancia y disposición para aprender.

En los últimos años se ha observado un aumento del alumnado migrante en formaciones como Cocina o Informática de oficina. Una realidad que rompe con estereotipos todavía extendidos, que sitúan a las personas migrantes exclusivamente en el sector primario o, en el caso de las mujeres, en los cuidados. En el CIFP de Santa María de Guía, la presencia de jóvenes migrantes ha llegado a ser determinante. En algunos cursos, especialidades como Cocina han contado con una participación significativa de este alumnado, que no solo ha impulsado la continuidad de estas enseñanzas, sino que también ha contribuido a revitalizarlas.

Estudiantes migrantes en la FP de Cocina y Restauración del CIFP en Santa María de Guía / Andrés Cruz / LPR

¿Cómo es el curso de cocina?

La formación en Cocina se estructura en tres niveles que permiten al alumnado avanzar de forma progresiva. El primero es la Formación Profesional Básica, dirigida en parte a quienes no cuentan con el título de Educación Secundaria. En esta etapa, el aprendizaje se centra en el servicio y la restauración –cafetería, restaurante o atención básica–. Durante el segundo año, el alumnado pasa a sala, donde adquiere experiencia en la atención al cliente, mientras se familiariza con las elaboraciones más básicas de cocina. A este itinerario se suma el ciclo superior, enfocado en la gestión y la dirección de cocina, que amplía las competencias técnicas y organizativas del alumnado. Además, el centro prevé incorporar en los próximos cursos, de forma pionera, una doble titulación que refuerce aún más las oportunidades de inserción laboral. Pero la formación no termina en el aula. La guinda del pastel la pone Tabefe, el restaurante pedagógico del CIFP de Santa María de Guía, un proyecto exclusivo del centro donde el alumnado pone en práctica, en un entorno real, todo lo aprendido.

No se trata de una iniciativa menor. Al cruzar la puerta de Tabefe, un espacio cuidado y acogedor recibe a los clientes. En el restaurante hay lista de reserva y ha ido ganando protagonismo con el paso del tiempo. Cada día, comensales se acercan para disfrutar de un menú –con un precio de 20 euros, bebidas aparte– elaborado por el alumnado, que asume cada servicio con responsabilidad y empeño. La propuesta gastronómica es variada. Desde entrantes como gyozas de verduras y langostinos o samosas de espinacas y queso de cabra, hasta platos principales como risotto negro de pulpo y langostinos o canelón de rabo de toro con boletus. Los postres, entre ellos la crema catalana, completan una experiencia que también se acompaña de una carta de vinos diversa, pensada para reforzar el carácter formativo y profesional del proyecto.

Eso sí, los chicos tienen claras sus preferencias. Lo más complicado, coinciden, es llevar los platos hasta la mesa; lo más divertido, preparar café. «Pero la gente pide mucha cerveza», comentan entre risas. Aunque en el taller «funcionan bastante bien», estas experiencias no los alejan de uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan muchas personas que llegan a las Islas a bordo de embarcaciones precarias: la regularización. «Si no tienen permiso de trabajo, no pueden trabajar», recuerda Rodríguez. No se trata de una situación aislada. Algunas empresas han mostrado interés en contratarlos cuando finalizan sus estudios, pero la falta de documentación lo ha impedido. «Adquieren las habilidades suficientes para incorporarse al mercado laboral», subraya el docente, aunque la barrera burocrática se convierte, una vez más, en un obstáculo que dificulta el siguiente paso hacia la autonomía.

Estudiantes migrantes en la FP de Cocina y Restauración del CIFP en Santa María de Guía / Andrés Cruz / LPR

La incorporación al mercado laboral

El escenario se complica aún más si se tiene en cuenta la necesidad urgente que muchos de estos jóvenes tienen de encontrar empleo. Esta presión económica provoca, en no pocos casos, que descarten la posibilidad de continuar su formación en niveles superiores. No es, sin embargo, el caso de Yery. Tras finalizar Cocina, le gustaría formarse en Pintura. Antes probó con Mecánica, aunque no llegó a completarla. Sus intereses son diversos y, aunque reconoce que al principio todo «es difícil», con el tiempo «se va entendiendo». En Cocina aprenden desde los distintos tipos de corte hasta el vocabulario gastronómico. Un reto añadido cuando el idioma aún está en proceso de aprendizaje. «Lo de ellos tiene mucho valor», afirma con orgullo su profesor, que destaca el esfuerzo que realizan para abrirse camino, mientras construyen, paso a paso, su futuro. Para el profesorado, el proceso también ha supuesto un aprendizaje. De la experiencia destacan el respeto y la convivencia en el aula. «Nunca he tenido problema con ellos», subraya José Rodríguez, quien asegura que, en el caso de los chicos migrantes, «existe un punto de madurez obligado», fruto de las vivencias y responsabilidades que han asumido a una edad temprana.

Ahora avanzan en el camino para convertirse en buenos profesionales. Y un buen profesional, subraya Rodríguez, «tiene un buen precio en el mercado, porque hay mucha demanda en el sector». El reto, añade, pasa también por reforzar el atractivo del sector y encontrar un equilibrio que permita retener talento y ofrecer condiciones laborales estables. Baye, Mamadou, Yery y Abdou acumulan todavía muchas metas por alcanzar, pero ya han dado los primeros pasos. Algunos sueñan con ser futbolistas; otros, con trabajar como camareros, entre fogones o, algún día, convertirse en chefs. Hay quien reconoce que la asignatura de Lengua se le hace cuesta arriba y quien prefiere esquivar el inglés. Son aspiraciones cotidianas, propias de cualquier joven. Pero ya han empezado a recorrer un camino que, poco a poco, los acerca a lo que un día salieron a buscar.