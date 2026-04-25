Operativo para afrontar el peligro del fuego en la masa forestal
"Narices digitales" para olfatear el humo de un incendio
La iniciativa pionera en La Palma consta de 39 sensores para diferenciar el humo de barbacoas, asaderos y fuegos forestales
Una de las principales novedades tecnológicas para prevenir y combatir los incendios en este verano de alto riesgo se encuentra en La Palma, concretamente en el municipio de Tijarafe. Allí se desarrolla un proyecto piloto pionero basado en la instalación de sensores capaces de detectar en tiempo real variables como temperatura, humedad e incluso el "olor" del incendio.
Se trata de una red de 39 dispositivos —una especie de "nariz digital", según el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo— que permite diferenciar el origen del humo. "Son como olfatos artificiales" que aprenden a distinguir entre el humo de una barbacoa o asadero y el de un incendio forestal, generando un catálogo olfativo que mejora la precisión de las alertas.
Los datos recogidos se cruzan con información meteorológica y geográfica para elaborar mapas predictivos sobre el comportamiento del fuego. No es casual que este proyecto se haya ubicado en la comarca noroeste palmera —Tijarafe, Puntagorda y Garafía—, pues está considerada la zona de mayor riesgo del Archipiélago.
Allí se registró en 2023 uno de los incendios más devastadores, con más de 3.300 hectáreas afectadas, un perímetro de 38 kilómetros y decenas de viviendas dañadas.
"Cruzando esos datos con otros parámetros como el de la humedad o dirección y velocidad del viento nos permite crear un mapa de cómo puede evolucionar un incendio y adelantarnos en las decisiones de cómo se debe proceder en su extinción" asegura el viceconsejero.
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