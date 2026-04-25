El PP moviliza a sus ayuntamientos para promover más de 4.700 viviendas en dos años en Canarias

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha presentado este sábado 25 de abril el II Plan Municipios Activos que aspira a lograr un doble objetivo: luchar desde la administración local contra la escasez de viviendas en las Islas, aprovechando las oportunidades que ofrece el modelo de vivienda asequible incentivada, y dar respuesta al creciente uso de caravanas, autocaravanas y camper. El PP canario ha elegido San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, para movilizar a los ayuntamientos de los 34 municipios donde gobierna o cogobierna para promover 4.734 nuevas viviendas en un plazo de dos años.

Domínguez reconoce que el reto de la escasez de vivienda en Canarias “es enorme y afecta a una gran mayoría social”, y subraya que la solución “requiere la implicación de todas las administraciones públicas y también de la iniciativa privada”. Por ello, animó a los alcaldes, alcaldesas y tenientes de alcalde de sus gobiernos locales a “dar un paso al frente, remangarse y ponerse manos a la obra para dar respuesta al mayor desafío social que tienen nuestras islas”.

“Queremos resolver el problema de forma estructural, atacando la raíz, que no es otra que la falta de oferta y la inseguridad jurídica. No podemos centrarnos sólo en la regulación ni en las grandes inversiones públicas. La colaboración público-privada es imprescindible si queremos lograr el objetivo”, apunta Manuel Domínguez.

El PP de Canarias presenta el II Plan Municipios Activos para construir más de 4.700 viviendas / La Provincia/El Día

El presidente de los populares detalló que “nuestra propuesta para resolver el problema de escasez de vivienda pasa por cuatro objetivos:

Aumentar la oferta, poniendo en el mercado más vivienda en menos tiempo. Garantizar un acceso asequible a más personas, ya que estamos convencidos de que el problema de la vivienda afecta a toda la sociedad, no únicamente a los más vulnerables. Una pareja joven, con estudios y trabajo, tampoco puede acceder en la actualidad a una vivienda en Canarias. No podemos dejar atrás a los jóvenes, a los trabajadores, a los autónomos ni a la gente que aporta para todos pero se queda siempre fuera de las ayudas públicas. Ofrecer seguridad jurídica a propietarios, promotores, inversores e inquilinos. Respetar el equilibrio territorial con soluciones que lleguen a todos los rincones de Canarias”.

"La solución que planteamos pasa por la colaboración público-privada. No hay recetas mágicas que resuelvan un problema de este calado sólo a través de lo público, ni tampoco únicamente a través de la iniciativa privada. Necesitamos colaboración, unir fuerzas y trabajar de forma conjunta sobre dos pilares: identificar el suelo y agilizar procesos, y fomentar la colaboración público-privada para generar vivienda asequible. Nuestra fórmula es sencilla: los municipios ponen suelo, las empresas privadas construyen y gestionan, y los ciudadanos tienen acceso a viviendas a mejores precios”, explica el presidente de los populares canarios.

“La vivienda pública por sí sola no puede resolver el problema ni llega a toda la sociedad. Los promotores no tienen suficientes incentivos y las administraciones públicas no tienen capacidad para resolver este problema en solitario. La solución es nuestra propuesta: más colaboración público-privada para incrementar la oferta también para jóvenes, trabajadores, autónomos y clases medias de Canarias, no únicamente para los colectivos más vulnerables. En este II Plan Municipios Activos, el principal compromiso de fondo del PP es ofrecer seguridad jurídica desde los ayuntamientos para que haya más suelo disponible y se agilicen las licencias, que son los principales cuellos de botella que impiden la inversión privada y el incremento de la oferta”.

“La diferencia entre un municipio que suma para solucionar el problema de la vivienda y uno que permanece bloqueado no es legal ni técnica: es una decisión política. Y nosotros, desde el PP de Canarias, decimos con este II Plan MunicipiosActivos que estamos decididos a atender con determinación el principal problema de los canarios y las canarias: acceder a una vivienda digna y asequible”, asegura Domínguez.

Para lograr la promoción de 4.734 viviendas en dos años, el PP plantea dos fases. En la primera fase, los ayuntamientos se comprometen a señalar todo el suelo disponible para construir viviendas en sus municipios; realizar los trámites necesarios para la reconversión del uso cuando sea necesario; poner en marcha los expedientes de cesión, concesión o derecho de superficie de esas parcelas para que se ejecuten los proyectos, e impulsar la colaboración público-privada para acelerar las licencias de construcción.

“Queremos empezar a solucionar este problema con cuatro pasos: detectar el suelo disponible, reconvertirlo cuando sea necesario, adjudicarlo en forma de concesión, y acelerar las licencias para que los proyectos no se eternicen. Hablamos de una fórmula con cuatro ingredientes: detectar, reconvertir, adjudicar y acelerar”, detalla el presidente del PP de Canarias.

“La segunda fase comenzará cuando se apruebe definitivamente la nueva Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas -detalla Domínguez-. Esta normativa nos permitirá trasladar el modelo de la vivienda asequible incentivada al suelo público, a través del derecho de superficie o de una concesión administrativa. Esta nueva fórmula de promoción de viviendas permitiría que podamos crear nuevos hogares a un precio asequible, a coste cero para la administración pública y disponibles para familias trabajadoras con ingresos de hasta 6 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Hemos elevado el límite anterior para llegar a mucha más gente que lo necesita. Una pareja con dos sueldos de 1.700 euros mensuales brutos ya no se quedaría fuera del acceso a estas viviendas de alquiler asequible incentivado”.

El compromiso del PP de Canarias de movilizar suelo en los municipios donde gobierna permitiría promover, en un plazo de apenas dos años, al menos 4.734 nuevas viviendas, “una cifra que no es un capricho ni un eslogan, sino una estimación inicial del potencial que tenemos en los 34 municipios donde gobernamos en solitario o a través de acuerdos con otras formaciones políticas”.

Manuel Domínguez explica que “el reto del PP de Canarias es movilizar el suelo apto para construir viviendas en los núcleos urbanos desarrollados y también en los suelos clasificados, pero aún pendientes de urbanización. La nueva legislación establecerá la posibilidad de promover la autorización conjunta de la urbanización y la edificación. Eso nos permitirá actuar en suelo ya urbanizado y también en parcelas que están pendiente de urbanizar”.

Autocaravanas, caravanas y camper

El II Plan Municipios Activos es, además, una oportunidad para dar respuesta a nuevas formas de turismo y ocio que, en gran medida, benefician a residentes en Canarias. El turismo interior de caravana, camper y autocaravana ha experimentado un crecimiento significativo en Canarias, especialmente a partir de la pandemia de COVID-19, impulsado por la demanda de libertad y contacto con la naturaleza, con un aumento del 40% en el uso de vehículos tipo camper desde 2020.

A pesar de este auge, el archipiélago nunca lo ha reconocido como actividad turística y no contaba con una regulación específica por lo que la inseguridad jurídica existente ha provocado que el desarrollo de infraestructuras públicas o privadas sea muy limitado.

La próxima aprobación del Reglamento de los Establecimientos Turísticos de Alojamiento al Aire Libre ordenará, por primera vez en Canarias, campings, áreas de autocaravanas y caravanas, pernocta o acampadas en edificaciones aisladas. “Esta norma nos dará la oportunidad para liderar, desde los municipios, la adaptación a una nueva realidad presente en todas las islas”, explica.

Domínguez asegura que “nuestros gobiernos locales asumen los compromisos de impulsar la redacción de proyectos para identificar las zonas en las que se pueden desarrollar estas actividades y habilitar espacios adaptados. Impulsarán las zonas municipales habilitadas para autocaravanas y campistas, con el objetivo de ofrecer espacios legales y regulados para proteger de sanciones a los usuarios, ofreciendo puntos de agua, vaciado de aguas grises y gestión de residuos”.

Otro de los compromisos del PP canario es “modificar el planeamiento municipal para adaptarse al nuevo decreto, incluyendo expresamente los alojamientos al aire libre como uso compatible en suelos rústicos o turísticos, y fomentando proyectos sostenibles y de bajo impacto”.

Los ayuntamientos gobernados por el PP establecerán subvenciones para proyectos turísticos sostenibles en el medio rural y pequeños campings o zonas de acampada, “que permitirán que colectivos como ganaderos, agricultores o artesanos tengan la posibilidad de establecer en sus fincas hasta 18 plazas para campistas, obteniendo con ello una renta complementaria”.

Además, los populares plantean en el II Plan Municipios Activos la creación de una red de reservas con el objetivo de contar con “una web única, en colaboración con las asociaciones de campistas canarios, en la que se detallen rutas, itinerarios y las zonas habilitadas”, subraya Domínguez.

El Partido Popular de Canarias cuenta en la actualidad con 16 alcaldías en Arona, Arico, Agaete, Artenara, Arrecife, Barlovento, Breña Baja, Garafía, Güímar, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de La Palma, Santiago del Teide y Valleseco, y forma parte de un total de 34 grupos de gobierno en Tenerife (12), Gran Canaria (12), La Palma (8) y Lanzarote (2).