Temperaturas estables y viento del norte marcarán el tiempo de la Aemet este domingo Canarias

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte, durante la madrugada y las últimas horas del domingo, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde de las islas montañosas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las islas más orientales la probabilidad de precipitaciones es baja.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, predominando el nordeste en las islas más occidentales.

En el mar habrá componente noreste fuerza 3 o 4, arreciando a 4 o 5 en el sureste y oeste. Marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. En el norte y este, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

Previsión para este domingo por islas en Canarias:

LANZAROTE

Nuboso en el norte y oeste e intervalos en el resto de zonas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Nuboso en general que tiende a poco nuboso en la mitad este por la tarde. Baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte e intervalos en la vertiente sur. Probables lluvias débiles ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur, principalmente en medianías, durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, y predominando las brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 22

TENERIFE

Salvo en el Teide, que estará poco nuboso, predominio de intervalos nubosos a nuboso, con probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la madrugada y últimas horas del día, y en medianías del suroeste durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente este y extremo noroeste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles, dispersas y ocasionales durante la madrugada y últimas horas del día, y en la vertiente sur durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 19 24

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día, y en zonas de interior durante el mediodía y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 18 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y las últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 16