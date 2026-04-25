Torres, el ministro que nunca ha dejado de ser el candidato a la Presidencia de Canarias

Para muchos 'observadores' políticos en las islas, Ángel Víctor Torres nunca ha dejado de ser el candidato a la Presidencia del Gobierno, aunque Pedro Sánchez lo ‘ascendió’ como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática cuando el pacto entre Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP), la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) le arrebató de sus manos revalidar el cargo como jefe del Ejecutivo de Canarias, a pesar de que su partido fue el más votado en las elecciones autonómicas de 2023.

Como ministro, su figura sigue proyectando una sombra constante sobre la política regional. Lejos de quedar absorto por la moqueta de Madrid, Torres ha mantenido un pie –y gran parte de su agenda– firmemente plantado en el ‘terruño’, en Canarias, en Arucas, de donde fue alcalde y donde está su familia.

Casi todas las semanas en las Islas

El ‘desembarco’ del ministro como candidato a Canarias por el PSOE no se vive en las islas como un evento futuro, sino que es una realidad semanal. Casi cada viernes, de manera casi religiosa, Ángel Víctor regresa a Canarias. Las razones oficiales varían entre actos ministeriales o reuniones de su partido en las Islas, pues sigue siendo de manera indiscutible el secretario general del PSOE en Canarias. Muchas de esas reuniones internas –como ejecutivas o encuentros orgánicos– se convocan precisamente los viernes por la tarde, lo que facilita que el ministro permanezca en el Archipiélago durante todo el fin de semana y prolongue su presencia política hasta el lunes.

El trasfondo es también personal: el deseo de estar con su familia en su Arucas natal, o que siempre tiene a Canarias en la cabeza, dicen sus allegados.

Hiperactividad en clave canaria

El caso es que, a diferencia de otros ministros que se asientan en la capital de España, Torres no parece haberse dejado seducir por las comodidades de la vivienda ministerial en el complejo de la Moncloa. Siempre que puede prefiere dormir en casa. Y lo que distingue a Torres de otros perfiles nacionales es su hiperactividad en clave canaria.

No hay declaración de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y líder de CC, o de Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y dirigente del PP en las Islas, que quede sin respuesta. Mientras que otras ministras con peso territorial, como María Jesús Montero en Andalucía –que se enfrenta el 17 de mayo a las elecciones autonómicas andaluzas– o Pilar Alegría, que disputó los comicios en Aragón, mantenían una presencia más institucional, Torres ejerce una labor de oposición constante en las Islas. No deja títere con cabeza, y a todo tiene respuesta, sea en vídeos, sea en reuniones del PSOE en las Islas, sea donde sea.

Enemigos políticos

Si es una Ejecutiva del PSOE, convocada un viernes por la tarde, él da declaraciones antes, pero no para hablar del contenido del encuentro socialista sino para poner a caldo a sus ‘enemigos políticos’. La última a Manuel Domínguez fue ácida: lo llamó inútil, de todo. Esa bifurcación entre lo que es un ministro, un secretario general del PSOE y el posible candidato a la Presidencia es una línea muy difícil de separar.

Esta intensidad se refleja en su agenda oficial, que a menudo incluye actos en Canarias que difícilmente se celebrarían en las Islas si el ministro no fuera canario. Por ejemplo, la apertura al tráfico del tramo provisional del túnel de Faneque, junto a Fernando Clavijo; o la reunión con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para anunciar la futura colaboración con el Centro Documental de la Memoria Histórica ante la reapertura del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife; o la inauguración de actos de memoria democrática en Santa María de Guía.

La escena se repite con cierta regularidad. Los viernes o los lunes siempre suele haber una convocatoria. Y no es que esté mal, ni sea excepcional, pero sí resulta políticamente significativo cuando ocurre muchas veces.

Modo electoral

En el caso de Torres, el patrón ha sido visible en múltiples ocasiones desde su llegada al Gobierno central y se percibió claramente en la Ejecutiva regional del PSOE del pasado 13 de abril, cuando dijo que los socialistas se ponían ya en modo electoral. Ocurrió un viernes, como no, con convocatoria a los medios y declaraciones sobre todo, menos sobre la reunión socialista. En esas declaraciones acusó a Manuel Domínguez (PP) de ser un «inútil» y de «esconderse» de los principales problemas del Archipiélago.

Tras esa reunión del PSOE, parece haberse intensificado aún más la presencia del ministro en las Islas. Ha permanecido varios días en La Palma con una agenda centrada en reuniones institucionales y actos públicos, hablando de temas políticos, lógicamente. Y no es que sus estancias en las islas no tengan una justificación ministerial o como líder de su partido, sino que son muchas y ya empieza a olerse el desembarco en Canarias. ¿Cuándo será oficialmente?

Sin primarias

El proceso de primarias se espera para finales de este año, pero en el caso de la candidatura autonómica el nombre de Ángel Víctor ya se da por hecho, incluso sin que se produzcan primarias porque no hay alternativa.

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Con lo cual, será previsiblemente cuando Pedro Sánchez empiece a decir, si no hay elecciones generales anticipadas, que tiene que prescindir de su ministro para que se centre en Canarias y, para que, con suerte, no le vaya tan mal como a Pilar Alegría, o como las encuestas le dan a María Jesús Montero ante Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo de 2026. Por tanto, su ‘desembarco oficial’ como candidato a tiempo completo no se producirá previsiblemente hasta meses antes de mayo de 2027, fecha prevista de las elecciones autonómicas en Canarias.