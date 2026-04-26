La Aemet prevé cielos nubosos y temperaturas estables este lunes en Canarias

Cielos nubosos o con intervalos de nubes este lunes, con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en el norte de las islas, más probables durante la madrugada y la noche, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales. Brisas en costas del sur de las islas montañosas.

En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y oeste. Marejada o fuerte marejada. En el norte cerca de la costa, componente norte 3 o 4. Marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, informa Efe.

Previsión del tiempo por islas para este lunes en Canarias:

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y oeste. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros en costas del este. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17 24

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y oeste. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros en costas del este y sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en el norte. Viento moderado del noroeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 22

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas y la mañana. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en las vertientes sur, oeste y este por la tarde, principalmente en medianías, donde no se descartan precipitaciones débiles en horas de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 25

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 19 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y nordeste, con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso, que tiende a nuboso en zonas de interior durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 18 20

EL HIERRO

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante las horas nocturnas e intervalos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 16