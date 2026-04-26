El Gobierno de Canarias lo hace oficial: el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 ya está en marcha

Canarias da un paso adelante en materia de vivienda con la puesta en marcha de una nueva hoja de ruta para los próximos años. El plan busca ampliar el acceso a la vivienda, reforzar las ayudas públicas y dar respuesta a la creciente demanda. De este modo, pretende aliviar la presión del mercado inmobiliario en el archipiélago.

¿Cuáles son las principales ayudas al alquiler?

La inversión total del proyecto, estimada en 7.000 millones de euros, se orienta principalmente a facilitar el acceso a la vivienda a través del alquiler. Con este enfoque, el Ejecutivo busca consolidar esta vía como la opción más inmediata y accesible para buena parte de la población.

En este contexto, el plan contempla una mejora del Bono Alquiler Joven, con el objetivo de aumentar su eficacia tras las dificultades detectadas en su aplicación, como los retrasos en los pagos, la limitada cobertura o las restricciones en el número de beneficiarios. La intención es reforzar su alcance y agilizar su gestión para que llegue a un mayor número de jóvenes en condiciones reales de acceso a la vivienda.

¿Qué ventajas tiene el nuevo plan?

La nueva propuesta introduce una serie de medidas para abordar distintos ámbitos del acceso a la vivienda. Por un lado, se plantean ayudas de carácter específico para el alquiler con opción a compra, una fórmula especialmente atractiva para jóvenes y familias que no pueden asumir una hipoteca en el corto plazo, pero que aspiran a acceder a una vivienda en propiedad.

El nuevo proyecto busca reforzar el parque público de vivienda / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Por otro lado, el plan apuesta por reforzar el parque público de vivienda, intensificando su uso social a largo plazo y limitando su transferencia a manos privadas. El aumento de este tipo de viviendas garantiza una mayor gestión por parte de la administración pública y permite ofrecer soluciones más estables a quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario.

En definitiva, el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 intenta dar una respuesta estructural a uno de los principales problemas de Canarias. La combinación de ayudas directas, impulso al alquiler y refuerzo del parque público sitúa la vivienda en el centro de la agenda política.