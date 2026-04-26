El grupo canario-madrileño Los Blody conquista el Sonora: «No queremos sonar a los demás grupos, y eso supone un trabajo extra»

Los Blody, el grupo de música que es mitad de Tenerife y mitad de Madrid acaba de ganar el Festival Sonora, junto a Good Franco. Tras esta victoria, se abren nuevos horizontes para este grupo de jóvenes que se expresan en sus canciones sin pelos en la lengua. Daniel Coronado (cantante), Gabriela Pérez (bajo), Rodrigo Guisado (batería) y Adrian Peña (guitarra) conforman esta banda que, aún sin manager, se ha propuesto actuar en los grandes escenarios de España.

Este está siendo un año muy intenso para Los Blody pero su carrera comenzó a despuntar hace un año, cuando ganaron el VII Premio de Música Joven Alberto Delgado de la Fundación CajaCanarias.

Está siendo un año de locos. Es verdad que ya veníamos con buenas noticias desde lo de CajaCanarias, pero todo empezó a crecer de verdad a partir de ahí. Gracias a ese impulso pudimos mover el proyecto por Madrid, y luego ya ha venido todo lo fuerte.

¿Considera que el salto definitivo de la banda ha llegado hace poco cuando se convirtieron en uno de los ganadores del Mad Cool Talent, lo que les permitirá actuar en julio?

Totalmente. Eso fue en enero y ahí sí que explotó todo. Es como el Sonora, pero a nivel internacional. Ganarlo nos abrió muchísimas puertas. Ahora Sonora también nos ha abierto otras muchas puertas en Canarias y la Península. Ahora sí que sentimos que hay muchísima gente interesada en el proyecto. Es una locura.

¿Por qué decidieron presentarse al Mad Cool Talent?

Porque es uno de los festivales más importantes de España. Nos presentamos una vez y lo ganamos a la primera, y eso es algo bastante raro. Aún no hemos actuado en el festival y ya hemos tenido reuniones y propuestas de gente que quiere trabajar con nosotros, así que estamos en un momento de tomar decisiones importantes.

Los Blody es una banda a caballo entre Tenerife y Madrid. ¿Cómo gestionan esa doble identidad?

Bastante bien, la verdad. El proyecto creció primero en Tenerife, que es de donde soy yo, y luego me vine a Madrid. Pero como ya habíamos trabajado mucho en Canarias, seguimos teniendo conexiones y conciertos. Ahora crecemos casi de forma natural en los dos sitios.

Con ese crecimiento también han llegado cambios en la formación pero, a pesar de eso, la banda mantiene su esencia.

Sí, eso es clave. Los cambios vendrán, pero de forma orgánica. Necesitamos una identidad sonora reconocible. Luego ya evolucionaremos, pero hay que tener una base clara.

Precisamente, ¿cómo definiría ahora mismo el sonido de la banda?

Es bastante variado, pero ahora estamos tirando más hacia el rock con influencias de rap. El segundo disco va mucho por ahí. Aunque también tenemos muchas baladas, que en directo son importantes para crear una buena dinámica.

Recientemente, en actuaciones como la final de Sonora se notó precisamente ese equilibrio y ese cuidado al escoger las canciones que formarían parte del concierto de 25 minutos.

Claro, no podemos hacer 25 minutos de rock sin parar. Hay que jugar con las emociones del público para subir, bajar y conectar. Eso lo trabajamos mucho.

Gabriela Pérez durante la final de Sonora. / LP

¿Los Blody es más de componer canciones y encerrarse en un estudio a grabar o de tocar en directo?

Preferimos tocar en directo, sin duda. Componer puede ser muy bonito, pero también es frustrante. En cambio, el directo es otra cosa porque nos permite conectar con la gente, y esa es una sensación única.

¿Qué es lo que más les ha sorprendido de la respuesta del público?

Lo que pasa después de los conciertos. Nos ha pasado que la gente se nos acerca y nos dice que una canción determinada le ha llegado dentro y eso es increíble. En el Sonora, por ejemplo, vino un niño que toca la guitarra y se quería hacer una foto con nosotros. Eso te marca.

Algunas canciones de la banda tienen bastante parte crítica, sobre todo de la industria musical. ¿Eso les ha generado problemas?

Es cierto que tenemos canciones donde hablamos de eso. De cómo muchas veces se construyen artistas de forma artificial, porque es algo que nos interesa y que vivimos desde fuera. Pero curiosamente no hemos tenido ningún problema, e incluso parece que gusta esa crítica. Tenemos una canción donde mencionamos a una gran discográfica y aun así tenemos reuniones con ellos. Es un poco surrealista, pero bueno lo afrontamos.

En ese sentido, el de las reuniones con grandes empresas del sector, ¿cómo están gestionando el futuro del grupo?

Estamos un poco perdidos, no te voy a mentir. Hay muchas opciones y queremos elegir bien y por eso creo que nos encontramos en un momento delicado.

En cuanto a la composición, ¿cómo es el proceso creativo, es un trabajo colectivo?

Yo soy el compositor principal, pero la banda aporta arreglos y da forma a los temas. Las letras suelen venir de experiencias personales o de cosas que me inquietan, aunque no todo puede ser autobiográfico. A veces invento las historias, pero siempre hay una base emocional. Las baladas, por ejemplo, nacen de momentos más personales e íntimos y muchas veces responden a etapas complicadas emocionalmente. Ahí es donde más me permito abrirme.

Los Blody se mueve entre el rock, el rap, la música más melódica… ¿Supone un reto componer entre tantos estilos?

Totalmente. Pero creo que eso es lo que precisamente hace interesante el proyecto. No queremos sonar siempre igual que los demás, y eso supone un trabajo extra.

Además, del Mad Cool Festival, les esperan ahora unos meses repletos de fechas. ¿Qué es lo más inminente?

Ahora mismo estamos organizándolo todo, ensayando, preparando lo de la sala La Riviera, porque Sonora nos ha permitido actuar dentro de la primera edición de Canarias Tiene el Flow y hay mucho trabajo por delante.

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Parece que el descanso tendrá que esperar.

Sí, más que descansar, lo que necesitamos es un mánager urgente. Si alguien está interesado, que nos llame.