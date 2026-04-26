La huella de la Canarias neanderthal demuestra que el mar podría llegar a 'engullir' ocho metros de costa por el cambio climático

Hace unos 120.000 años, el planeta se vio envuelto en un lento pero convulso cambio climático del que Canarias no quedó al margen. En dicho periodo, conocido como el Eemiense, las temperaturas en las Islas se situaron entre 2 y 4 grados por encima del periodo preindustrial –el mismo aumento de temperaturas que se augura en el peor escenario climático para 2100–, lo que provocó cambios bruscos en todo el ecosistema, incluyendo un importante aumento del nivel del mar –de hasta ocho metros en algunos puntos– y la presencia de fauna marina senegalesa que hoy se encuentra restringida a Cabo Verde y el Golfo de Guinea. Los científicos consideran que la situación podría volverse a repetir e insisten en la necesidad de tomarlo en consideración para planificar la vida en el Archipiélago a largo plazo.

Este periodo ha dejado huellas fósiles en algunos enclaves del Archipiélago, y hoy forma parte ahora del recuerdo de una época donde los límites costeros de las Islas nada tenían que ver con los actuales. Uno de esos puntos es la playa del Matorral, en Fuerteventura, donde se encuentra un yacimiento fosiliferos de caracoles gigantes Tethystrombus coronatus que hoy son comunes en Cabo Verde, pero de los que no se encuentra rastro en Canarias. "En ese periodo llegaron a convivir con otras especies del Archipiélago", sentencia el biólogo José Luis Martín Esquivel y director del Parque Nacional del Teide.

El Eemiense, un periodo muy cálido

El Eemiense fue un periodo muy cálido en toda la Tierra que coincidió con la ocupación de Europa del hombre Neanderthal. En el mismo momento, el registro fósil de las costas isleñas revela que "en las Islas el mar osciló bastante, subió entre cinco y seis metros y, en algunos puntos, hasta ocho", explica Martín Esquivel. El investigador es coautor de un nuevo estudio, publicado en la revista Frontiers of Biogeography, en el junto a José María Fernández Palacios y Enrique Fernández Palacios, advierte que el cambio climático actual podría provocar consecuencias similares, aunque lo haría a muy largo plazo, es decir, más de 100 años.

"Con un aumento de temperaturas de dos grados, hasta ahora se ha estimado que el mar podría subir hasta un metro en Canarias", explica Martín Esquivel. Sin embargo, si la tendencia se mantiene durante varios siglos –como ocurrió en el Eemiense–, el nivel del mar podría alcanzar límites muy superiores, lo que afectaría a las playas, las infraestructuras y la vulnerabilidad de las poblaciones costeras.

Un planeta sin polos fríos

Una de las circunstancias que provocaron tal incremento del nivel del mar fue el derretimiento de los polos. "Cuando se alcanzaron los 2 grados de más de temperatura, el nivel del mar tardó 1.000 años en subir", concreta el investigador. Esto supone, en el escenario actual que, aunque la temperatura planetaria regresara a la normalidad hoy mismo, "los glaciares seguirían derritiéndose 100 años más". Por tanto, el nivel del mar seguirá subiendo, porque hay «una sinergia que actúa lentamente». Por esta razón, aunque se pronostica una subida del nivel del mar de uno o dos metros para 2100, es muy posible que el mar engulla una parte de Canarias mucho mayor debido a este fenómeno.

A diferencia del cambio climático actual, que ha ocurrido como consecuencia de la actividad antrópica –en concreto con las emisiones de CO2 de la industria o el transporte–, en aquel momento la subida de temperaturas tuvo un origen natural. "No tuvo que ver con el dióxido de carbono, que permaneció en unas 300 partes por millón (ppm), la temperatura subió, entre otras cuestiones, como consecuencia de los ciclos solares o incluso por un posible aumento de la actividad volcánica", explica el investigador. Pese a este detalle, y el hecho de que el calentamiento fue mucho más lento que el actual, "el efecto final sería el mismo".

Una de las consecuencias a nivel planetario, fue que la extensión de los grandes bosques alcanzó un límite mucho más septentrional que el actual. En Canarias, supuso la llegada de especies que hoy están adaptadas a climas más cálidos y una fotografía del Archipiélago muy diferente a la actual.

La "eemificación" de la naturaleza

Ante las evidencias del pasado, los investigadores defienden que Canarias está viviendo una "eemificación" de la naturaleza. El descenso del mar de nubes, el aumento de los incendios, el cambio altitudinal de las especies vegetales, la tropicalización de las aguas o la llegada de especies tropicales marinas y terrestres a las Islas, son fenómenos que ya en aquel momento cambiaron Canarias por completo y que, desde hace varias décadas, empiezan a registrarse en Canarias de manera progresiva.

«Tenemos más Danas que hace 20 años, la calima se introduce muchas más veces en el Archipiélago, la enfermedad de la ciguatera es una realidad hasta el punto que Sanidad cuenta con protocolos específicos para su abordaje», recalca el investigador. Además, los datos recabados durante los últimos años muestran que las temperaturas han subido ya un grado y medio –casi tres en el caso de la cumbre de Tenerife, la más afectada por este cambio climático–; que las olas de calor son cada vez más intensas, que las temperaturas del mar se han incrementado casi en medio grado y que Canarias ha perdido ya diez centímetros de terreno en los últimos 30 años.