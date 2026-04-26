Lia Kali aterriza en Gran Canaria y Tenerife en los primeros conciertos de su gira Kaelis para ofrecer "un viaje musical intenso"

La artista barcelonesa Lia Kali se ha convertido en una de las voces más destacadas de la nueva escena urbana española. La joven aterriza en Canarias y ofrecerá sendos conciertos en el Polvorín de Taco de La Laguna el viernes 1 de mayo y un día más tarde en el Auditorio Parque San Juan de Telde, convirtiéndose así en los primeros conciertos de su nueva gira. Con una propuesta que se inspira en una mezcla de soul, reggae, rap y flamenco, la cantante –cuyo nombre real es Julia Isern– se dio a conocer con el álbum Contra todo pronóstico y ahora consolida su crecimiento con su segundo trabajo, Kaelis. Adelanta que llega a los escenarios con una propuesta emocional y promete «un viaje intenso» donde la música se convierte en refugio y punto de encuentro. A aquellos que aún no la conocen les invita a escuchar su música «y si conecta, que se venga todo el mundo a mis conciertos, porque serán bienvenidos».

Llega a Canarias en plena gira de presentación de su nuevo disco, Kaelis. ¿Cómo está siendo este arranque?

Bueno, estamos empezando prácticamente ahora. Solo hemos hecho un concierto en México, así que todo está arrancando con mucha fuerza. Todo el equipo está cogiendo este proyecto con muchas ganas, y creo que cuando se empieza algo así, solo pueden venir cosas buenas.

¿Qué es lo que se va a encontrar el público canario en los dos conciertos que tiene previstos para los próximos días?

Las personas que ya me conocen saben que soy bastante intensa, así que lo que planteo en directo es un viaje. Creo que el público va a poder emocionarse, reírse, bailar, y sobre todo va a poder sentir. Me gusta que la gente salga de mis actuaciones con algo nuevo dentro, no solo habiendo escuchado canciones.

Su nuevo disco, Kaelis, ¿tendrá protagonismo en estos conciertos?

Sí, claro. Es el momento de presentarlo. Pero también estarán las canciones de Contra todo pronóstico y otros temas que la gente siempre quiere escuchar. Es importante mantener ese vínculo con los seguidores y darles lo que quieren.

¿Qué cree que es lo que más está conectando con el público en estos primeros conciertos?

Creo que no se debe tan solo a una canción concreta, sino que se trata más bien del mensaje que quiero transmitir. La gente conecta con mi vulnerabilidad y les gusta poder mostrarse tal cual son. Mis canciones hablan de eso, y creo que mucha gente encuentra un refugio ahí.

¿Ha reflexionado sobre las diferencias y la evolución que puede haber experimentado entre sus dos discos publicados hasta el momento?

Lo he pensado muchísimo. De hecho, hace poco volví a escuchar el primero trabajo y me sorprendí. Creo que se nota mucho el crecimiento en las letras y también en la forma de producir porque todo el proyecto tiene más solidez. Estoy muy orgullosa de ese proceso.

Lia Kali. / Quieto Carlos

Su música bebe de muchos estilos diferentes.

Sí, aunque ahora me he centrado más en el género urbano, pero es cierto que mi base es muy amplia e incluye el soul, el reggae, el jazz o el flamenco, e incluso la salsa. Todo eso está dentro de mí, y aunque no siempre se note directamente en mis canciones, forma parte de mi manera de interpretar la música.

Sus canciones son siempre muy personales. ¿Da algo de pudor mostrarse tan real ante un público tan grande?

Sí que ha habido ciertos momentos en lo que he podido sentir algo de vergüenza. Pero yo empecé a hacer música para curarme a mí misma y con el paso del tiempo he ido viendo que eso además ha ayudado a otras personas, por lo que mi música ha cobrado todo el sentido y no he podido sentir nada más que agradecimiento.

Tiene una relación con sus seguidores muy cercana.

Sí, y es algo muy bonito. Tengo la suerte de que hay gente que viene siempre a mis actuaciones, a las que ya conozco. Hay mucho cariño y mucho cuidado detrás de este proyecto y yo solo puedo estar agradecida.

Más allá de la música que usted le ofrece sus seguidores, ¿qué le han aportado ellos a usted?

Me han enseñado a verme mejor. A veces somos muy duros con nosotros mismos, y ellos me han dado una perspectiva más amable de mí misma. Toda esa gente me han hecho ver que estoy haciendo las cosas bien.

La cantante barcelonesa Lia Kali. / Quieto Carlos

¿También mantiene contacto con sus seguidores a través de las redes sociales?

Sí, soy consciente de que hay personas que me siguen desde el principio, y que no solo han visto mi evolución sino que yo también he visto la ellos. Ese contacto por las redes sociales me ha permitido ver cómo se atreven a hacer cosas que antes no, y eso es precioso. Las redes sociales nos permiten crecer juntos.

Hasta llegar a este momento, cuando ofrece conciertos en México y prepara una gira nacional, ha tenido que pasar por muchas otras etapas en su carrera. ¿Cómo fueron los comienzos?

Empecé cantando en bares y en bodas en las que ofrecía versiones de canciones. Eran actuaciones complicadas porque tenías que ganarte la atención de personas que en realidad no estaban allí para verme actuar a mí. Todo eso fue una escuela muy dura, pero también muy útil.

Y luego el salto al éxito fue muy rápido. ¿Cómo se ha adaptado a ese cambio tan radical?

De repente publiqué mi primer disco y llené una sala grande para los conciertos. Luego vinieron recintos aún mayores y la verdad que no me dio tiempo ni de procesarlo. Es cierto que es una evolución que impresiona mucho. Si te paras a pensarlo, da incluso vértigo. Pero en todo momento he intentado seguir trabajando sin pensar demasiado en esa otra parte. También es cierto que todas esas vivencias se han convertido en un muy buen material para mis canciones.

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Precisamente, ¿sigue componiendo mientras se encuentra inmersa en la gira de presentación de Kaeils?

Sí. De hecho ya estamos trabajando en el nuevo disco. Todo esto está siendo un proceso muy especial porque me está permitiendo reconectar con la Julia que empezó en la música hace unos años, que no tenías más expectativas. La verdad es que no paramos últimamente, pero no pasa nada, nos inventamos el tiempo si hace falta.