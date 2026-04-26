Un grupo de médicos canarios opera a 45 pacientes en cinco días en Mauritania: «Nuestro objetivo también es enseñar»

La falta de especialistas médicos continúa siendo uno de los grandes conflictos en muchos países africanos. Por ello, un equipo de urólogos canarios compuesto por los doctores Pablo Juárez del Dago, Rubén Cutanda y Alberto Rivero ha decidido dar un paso al frente y llevar a cabo una misión sanitaria en Mauritania que no solo ha permitido operar a decenas de pacientes, también sentar las bases de un proyecto sanitario sostenible.

El doctor Juárez del Dago, director médico de la Clínica Gua y fundador de la Fundación Urointec, ha liderado esta iniciativa, que ha nacido tras años de experiencia en cooperación internacional. «Llevamos cinco años colaborando en Camerún, y decidimos ampliar el proyecto a Mauritania por su cercanía con Canarias y por las necesidades detectadas», explica.

La iniciativa se desarrolló entre el 31 de marzo y el 5 de abril en la ciudad de Nuadibú, donde, a pesar de contar con un sistema sanitario básico funcional, la ausencia de especialistas marca una gran diferencia. «Tienen buenos médicos generales y cirujanos, pero no existe la figura del urólogo. Hay que tener en cuenta que se trata de una especialidad compleja que requiere formación y recursos que allí no tienen», anota el facultativo de la citada clínica de la capital grancanaria.

Hasta la ciudad africana, también se desplazaron el anestesista Javier Mora; el asistente de quirófano Oliver Estupiñán; la enfermera Isabel Casaus; y la directora de la Fundación Urointec, Yasmina Pérez. Durante esos cinco días, el equipo realizó un trabajo intensivo y atendió a más de 200 pacientes en consultas. Además, llevó a cabo 45 intervenciones quirúrgicas. Entre las patologías que trataron, destacaron los problemas de próstata y uretra en los hombres, los tumores vesicales y renales, cálculos en los riñones, así como afecciones pediátricas como hipospadias o los testículos no descendidos. También abordaron casos de incontinencia urinaria y fístulas en mujeres, muchas derivadas de partos traumáticos.

Formar para el futuro

Uno de los mayores desafíos fue adaptarse a los medios disponibles. «En Canarias somos un centro de referencia en cirugía láser, pero allí tuvimos que practicar técnicas de cirugía abierta que ya no usamos habitualmente», detalla el doctor Juárez del Dago. A pesar de ello, sostiene que las condiciones del hospital eran seguras y que el equipo local está preparado para afrontar este tipo de procedimientos quirúrgicos.

Ahora bien, para garantizar la calidad de la atención fue esencial contar con profesionales altamente experimentados. «En estas misiones no se puede improvisar. Hay que ir con cirujanos expertos capaces de ofrecer garantías incluso con menos recursos», remarca.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto fue la formación del personal sanitario local. «Nuestro objetivo no es solo operar, sino enseñar. Queremos que ellos puedan tratar los casos más simples y hacer el seguimiento de los pacientes», señala el urólogo. Para conquistar esta meta, el grupo trabajó codo a codo con médicos, enfermeros y otros profesionales del hospital, lo que permitió además fomentar la sensibilización de la población para que conozca los servicios disponibles.

Colaboración

También fue clave la colaboración de las autoridades locales. De hecho, según relata el doctor, tanto el alcalde de Nuadibú, Ghassem Ould Bellaly como el responsable de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de la ciudad, Brahim Ahmed, desempeñaron un papel esencial a la hora de facilitar la integración del equipo y proporcionar apoyo logístico y humano durante toda la estancia.

Hay que señalar que esta intervención no forma parte de una acción puntual, sino que busca consolidarse a largo plazo. Para ello, el equipo ya trabaja en la creación de canales de comunicación permanentes con el personal local, que incluye un grupo de WhatsApp para consultas médicas y el desarrollo de un software que ayudará a compartir casos clínicos antes de volver a viajar al país.

De izquierda a derecha, los doctores Pavel Palaznik y Javier Mora, y el asistente de quirófano Oliver Estupiñán, con un paciente. / LP/DLP

Otro de los objetivos es impulsar la digitalización del hospital y dotarlo de tecnología que permita realizar cirugías urológicas endoscópicas sin depender del material trasladado desde Canarias. La próxima misión está prevista para noviembre, con una ambiciosa meta: duplicar el equipo, ampliar la estancia a diez días, realizar un centenar de cirugías y atender a unos 500 pacientes.

Sin embargo, para el doctor Juárez del Dago, la experiencia vivida va más allá de los números. «Ha sido un brote de luz para ellos. Han visto que patologías que antes no tenían solución pueden tratarse con éxito», afirma el especialista, que también destaca el valor humano de la acción. «Se creó un ambiente de camaradería muy fuerte. Fue un trabajo duro, pero muy gratificante», apostilla.

El experto tiene muy claro que la cooperación sanitaria necesita más profesionales y más recursos. Por esta razón, anima a participar a otros sanitarios en el proyecto. «Todos los urólogos de Canarias, los médicos de otras especialidades y los enfermeros son bienvenidos. Estas iniciativas solo son posibles si hay una base sólida detrás», concluye.