Tiempo de la Aemet para este domingo en Canarias: nubes y posibles lluvias en el norte de las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por la nubosidad variable y la posibilidad de lluvias débiles en diferentes puntos del archipiélago. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas del norte durante la madrugada y al final del día, así como en áreas de interior de las islas montañosas durante las horas centrales.

En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, la probabilidad de lluvias será baja, aunque no se descarta alguna precipitación ocasional.

Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios significativos, mientras que el viento soplará de componente norte con intensidad moderada, predominando el nordeste en las islas occidentales.

Estado del mar y condiciones costeras

En cuanto a la situación marítima, se espera viento del noreste con fuerza entre 3 y 4, que podría intensificarse a 4 o 5 en algunas zonas del sureste y oeste del archipiélago. El estado del mar será de marejadilla a marejada, con mar de fondo del norte o noroeste de entre uno y dos metros en las costas norte y este, informa Efe.

Previsión por islas

Lanzarote y Fuerteventura

En Arrecife, se espera una jornada con cielos nubosos en el norte y oeste, mientras que en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados.

Por su parte, Puerto del Rosario tendrá un panorama nuboso que tenderá a despejarse parcialmente durante la tarde en la mitad este. Los termómetros se situarán entre los 17 y 23 grados.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con probabilidad de lluvias débiles, mientras que el sur presentará intervalos de nubes. Las precipitaciones podrían aparecer en medianías durante el mediodía y la tarde. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas estarán entre los 19 y 22 grados.

Tenerife

La previsión para Tenerife indica predominio de cielos nubosos, excepto en zonas altas como el entorno del Parque Nacional del Teide, donde se espera un ambiente más despejado. En Santa Cruz de Tenerife, los valores térmicos oscilarán entre los 19 y 25 grados.

Islas occidentales

En La Gomera y La Palma se esperan intervalos nubosos con tendencia a cielos más cubiertos en el norte, donde podrían registrarse lluvias débiles. También se prevén precipitaciones en zonas de interior durante las horas centrales del día.

En El Hierro, la situación será similar, con nubosidad y probables lluvias débiles en el norte. En Valverde, las temperaturas se situarán entre los 13 y 16 grados, siendo las más frescas del archipiélago.

Estabilidad térmica y alisios

La previsión confirma una situación típica de primavera en Canarias, con estabilidad térmica y presencia de vientos alisios. Estos factores influyen en la formación de nubosidad en las vertientes norte de las islas, generando precipitaciones débiles y dispersas.

Desde organismos como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se recomienda consultar las previsiones meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre: https://www.proteccioncivil.es

En conjunto, el domingo estará marcado por la alternancia de nubes y claros, con lluvias débiles localizadas y temperaturas suaves en todo el archipiélago.