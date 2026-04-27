La Aemet avisa de un puente de mayo más cálido en Canarias: estas son las islas con mejor tiempo y posibles cambios

La previsión a medio plazo sitúa a Canarias dentro de un patrón de temperaturas por encima de lo habitual para estas fechas entre finales de abril y primeros de mayo, justo coincidiendo con el puente festivo del viernes. Esto se traduce en un ambiente suave o cálido, especialmente en horas centrales del día, y condiciones en general favorables para actividades al aire libre.

En cuanto a las lluvias, no se observan señales de episodios generales o temporales importantes sobre el archipiélago. La tendencia dominante apunta a precipitaciones escasas y muy localizadas, con más opciones de nubosidad en zonas habituales del norte de las islas de mayor relieve.

Para quienes tengan viajes, escapadas o planes de playa, senderismo o terrazas durante el puente, el escenario más probable es de tiempo tranquilo, aunque convendrá revisar la previsión diaria por islas conforme se acerquen las fechas, ya que el viento alisio puede marcar diferencias entre costas del norte y del sur.

Lanzarote y Fuerteventura — Ambiente más seco y soleado

Las islas orientales parten con mejor perspectiva para el puente. Predominio de cielos poco nubosos, temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvia. El viento puede sentirse por momentos en zonas expuestas.

Gran Canaria — Contraste según zonas

Tiempo favorable en líneas generales. Norte con intervalos nubosos a ratos, mientras sur y oeste tendrían más horas de sol. Buen escenario para playa y ocio exterior.

Tenerife — Tiempo estable con diferencias norte-sur

La vertiente norte podría tener más nubes bajas por momentos. Sur y áreas turísticas, previsiblemente más despejadas y con temperaturas suaves.

La Palma, La Gomera y El Hierro — Más nubes, pero sin grandes incidencias

Las occidentales podrían registrar más nubosidad retenida en medianías y vertientes norte, aunque sin señales claras de lluvias destacables. Ambiente templado y bastante aprovechable para el puente.

El tiempo para este martes, isla a isla

LANZAROTE — Nuboso y posible lluvia débil interior

Cielos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en el interior por la tarde. Temperaturas estables. Viento flojo a moderado del norte o noroeste.

Arrecife: 18 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Más nubes y ligero descenso térmico

Predominio de cielos nubosos con opción de lluvia débil aislada, especialmente en zonas interiores durante la tarde. Máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte o noroeste.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

GRAN CANARIA — Norte nuboso y sur variable

Nuboso en el norte con posible lluvia débil nocturna. En el resto, intervalos nubosos, más compactos en interior y sur por la tarde. Máximas algo más bajas en el sur. Viento moderado del norte.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 20 °C

TENERIFE — Norte con nubes y cumbres despejadas

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles nocturnas. Intervalos nubosos en otras zonas, aumentando por la tarde en oeste y sur. Despejado en altas cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C

LA GOMERA — Más nubes al avanzar la tarde

Nuboso en el norte con posible lluvia débil nocturna. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a cielos más cubiertos por la tarde e interior. Brisas en costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Jornada bastante nubosa

Predominio de cielos nubosos salvo en la vertiente oeste por la mañana. Posible lluvia débil, más probable en el nordeste de madrugada. Temperaturas con ligero descenso o sin cambios.

Santa Cruz de La Palma: 13 / 20 °C

EL HIERRO — Nubes en aumento durante la tarde

Nuboso en el norte con opción de lluvia débil nocturna. Intervalos nubosos en el resto, aumentando en interior por la tarde. Máximas ligeramente más bajas en el sur.

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Valverde: 17 / 22 °C