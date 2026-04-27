Los Bonos Consumo salen a la venta este martes: esto es todo lo que tienes que saber

Mañana martes, 28 de abril, a las 12:00 horas del mediodía saldrán a la venta los Bonos Consumo Archipiélago en la plataforma habilitada para ello www.bonoconsumoarchipielago.com y podrán canjearse en el momento de su compra. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este lunes durante la visita a la zona comercial de La Laguna, en Tenerife, que más de 2.190 establecimientos comerciales han solicitado adherirse a este programa y que podrán seguir haciéndolo hasta la finalización de la campaña, que tiene una duración de dos meses.

El programa, financiado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionado en colaboración de las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, contará con una inversión total de 3 millones de euros y una inyección de casi 5 millones de euros (4.895.900 euros) en el tejido comercial del Archipiélago, a través de la inversión directa que realizarán los consumidores en los establecimientos adheridos y la aportación del Gobierno de Canarias.

El vicepresidente destacó que se trata de una "gran oportunidad" para ayudar al comercio canario y al autónomo. "En un momento en el que es fundamental seguir fortaleciendo a nuestros pequeños establecimientos, este programa ayuda directamente a las familias y también a miles de autónomos y pequeñas empresas que generan empleo y mantienen vivo el tejido comercial canario". Además, recordó que este año se han adherido a la campaña los mercados tradicionales.

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los que la mitad será aportada por el consumidor y la otra mitad será financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como gestores. Se han habilitado un total de 97.918 bonos distribuidos entre todas las islas. El usuario paga 25 euros, aunque el valor facial será el doble, 50 euros.

¿Cuáles son las características de los bonos?

Los bonos podrán utilizarse únicamente en establecimientos adheridos de la isla en la que se hayan adquirido, favoreciendo así el consumo de proximidad en todo el Archipiélago. Podrán adherirse autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Quedan excluidas, entre otras, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional.

Las personas usuarias deberán ser mayores de edad, identificarse con su DNI en el momento de la compra y podrán adquirir un máximo de 4 bonos en cada isla (100 euros), pero podrá comprar por el doble de la cantidad invertida (200 euros). Los bonos serán nominativos, no transmisibles, no reembolsables y solo podrán usarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con descuentos, promociones y rebajas del establecimiento.

Cada establecimiento adherido tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, aunque este límite podrá ampliarse si la evolución del programa lo aconseja. Los establecimientos que podrán participar serán los de electrónica, alimentación, puestos de mercados, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros. La distribución de bonos por islas es el siguiente: Tenerife, 35.988; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; El Hierro, 2.952; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; y Fuerteventura, 6.629.