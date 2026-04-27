Canarias presenta el programa Agente Tutor para reforzar la protección del alumnado

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias celebró este lunes dos jornadas técnicas (por la mañana en Tenerife y por la tarde en Gran Canaria) para presentar el programa Agente Tutor, una iniciativa destinada a reforzar la protección del alumnado y mejorar la convivencia en los centros educativos del archipiélago.

Las sesiones contaron con la participación de representantes del Govern de las Illes Balears, desplazados específicamente para compartir su experiencia tras más de veinte años de aplicación del modelo en su comunidad. Los encuentros reunieron a equipos directivos de centros educativos, representantes municipales, policías locales y federaciones deportivas, entre otros colectivos.

Durante las jornadas, celebradas en el IES El Chapatal (Santa Cruz de Tenerife) y en el Club La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria), se expuso el funcionamiento del programa, su origen y evolución en Baleares, así como la formación específica de los agentes de Policía Local. También se detallaron sus actuaciones en el ámbito educativo y su relación directa con alumnado, familias y centros, además de su intervención en espacios complementarios como el ámbito deportivo.

En las sesiones participaron el director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz Galván, el coordinador del programa y presidente nacional de la Asociación de Policías Tutores, Rafel Covas; el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos; y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez. Asimismo, asistió la vicepresidenta segunda y presidenta de la Comisión de Educación, Ana Dorta Alonso.

El programa ha sido un éxito durante los últimos 20 años

David Pablos subrayó la importancia de trasladar a los alcaldes y alcaldesas convocados, así como a los directoras y directores de centros educativos, el éxito que ha tenido este programa durante veinte años en Baleares, “todo lo bueno que ha aportado a su sistema educativo e intentar adquirir el compromiso de nuestros municipios para sumarse al próximo curso”. En esta línea, avanzó que tras estas jornadas iniciales se iniciará un trabajo directo con cada ayuntamiento para impulsar su incorporación.

Por su parte, Pablo Gárriz destacó que la figura del policía tutor refuerza el papel preventivo de los cuerpos de seguridad dentro de la comunidad educativa, actuando como referente para alumnado, profesorado y familias. Además, señaló que este modelo contribuye a articular otros programas relacionados con la seguridad, como la prevención de la violencia en el deporte, la seguridad vial o las fiestas seguras.

Con dos décadas de trayectoria en Baleares, el programa también facilita la canalización de ayudas y asesoramiento en ámbitos sociales y psicológicos, en coordinación con otros servicios y fuerzas de seguridad. Con esta iniciativa, la Consejería continúa avanzando en la implantación de un modelo preventivo y cercano que permite anticiparse a situaciones de vulnerabilidad, reforzar la seguridad en el entorno escolar y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la protección de la infancia y la adolescencia.