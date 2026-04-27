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Canarias sumará ocho nuevas plazas de fiscales para reforzar los tribunales de instancia

La medida anunciada por el Gobierno supondrá un incremento del 5,8% de su plantilla actual, que se sumará a la incorporación de 33 jueces

Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026. Se trata de la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004.

En una atención a medios realizada junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, el ministro ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

De estas 200 nuevas plazas, 8 se crearán en Canarias, lo que supondrá un incremento del 5,8% de su plantilla actual.

Canarias tendrá también 33 plazas judiciales nuevas

El ministro ha destacado que esta creación récord de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en nuestro país.

En Canarias se crearán 33 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026. Se trata de la mayor ampliación de su planta judicial en la historia.

Una inversión de más de 22,5 millones en una creación récord de plazas fiscales

En total, el Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia.

El Gobierno defiende que este récord en la creación de plazas, tanto de jueces como de fiscales, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente. Si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos.

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Hoy se inicia el proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que crea las 200 plazas en el Consejo de Ministros.

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