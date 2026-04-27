Dudas sobre la continuidad de la cónsul de Marruecos en Canarias
El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores ha convocado el puesto de cónsul general en Las Palmas para que sea ocupado por un diplomático de carrera en septiembre
Marruecos prepara el relevo de su cónsul en Canarias, Fatiha Kamouri, tras cuatro años al frente de la gestión consular y de las relaciones institucionales con las Islas. Fuentes próximas al Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores señalan que el puesto de cónsul general en Las Palmas ha sido convocado a concurso interno para que lo ocupe un diplomático de carrera a partir de septiembre. Por lo que la actual representante diplomática pondría fin a su etapa en el Archipiélago en julio. No obstante, fuentes del actual cuerpo consular señalan que la decisión aún no es oficial.
Kamouri sustituyó en 2022 a Ahmed Moussa, cuestionado entonces por las autoridades canarias por su falta de actuación en el conflicto relacionado con las negociaciones de la mediana marítima. Antes de asumir la responsabilidad consular en las Islas Fatiha Kamouri había ejercido como cónsul de Marruecos en Bilbao durante seis años. Al igual que su antecesor, es de ascendencia saharaui, aunque su llegada apenas se tradujo en cambios significativos en las relaciones institucionales.
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