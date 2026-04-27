Educación espera conocer la agenda oficial de León XIV para decidir qué hacer con las clases en Gran Canaria y Tenerife

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, está a la espera de las llamadas de los obispos del Archipiélago para que le hagan partícipe de los preparativos de la visita del papa León XIV y conocer los detalles de la agenda oficial del pontífice.

Será en ese momento cuando el departamento autonómico decida finalmente qué hacer con las clases, si se mantienen presenciales o se pasa a telemáticas en Gran Canaria el jueves 11 y en Tenerife, el viernes 12, cuando está prevista la llegada del obispo de Roma.

La decisión de pasar a clases telemáticas incluso podría aplicarse por municipios afectados por la ruta del papa o a nivel insular, detalles que sopesarán los responsables de la Consejería de Educación.

Canarias, en prealerta

En paralelo, la Dirección General de Emergencias activó al mediodía de este lunes 27 de abril la prealerta ante la movilización masiva que se prevé para los días 11 y 12 de junio. Se trata de un protocolo que se activa a instancias del Gobierno central, que ya ha requerido los planes de autoprotección que deberán elaborar los ayuntamientos afectados por el paso del papa.

Desde el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias se activa la fase de prealerta cuando existe información suficiente que apunta a la posible aparición de una situación de riesgo, aunque todavía no se ha producido una afectación relevante.

Se trata de una fase claramente preventiva, orientada a la anticipación: se intensifica el seguimiento de la situación, se refuerza la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia y se preparan los recursos por si fuera necesario activarlos con rapidez.

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Recomendaciones a la ciudadanía

Corresponde ahora a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, a la espera de que se alcance la fase de alerta, cuando la situación ya sea inminente y se active el sistema de protección civil, lo que conlleva que la población siga de forma estricta las indicaciones de las autoridades autonómicas.