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Una escritora canaria gana el Premio Nacional de Literatura de Puy du Fou España

La autora de Las Palmas de Gran Canaria se alza con el primer premio del certamen que busca unir literatura y memoria histórica

Inés Cardoso Albarracín, natural de Las Palmas de Gran Canaria, se impone entre más de 1.300 obras con su relato “La traición de Tenesoya”

Inés Cardoso Albarracín, natural de Las Palmas de Gran Canaria, se impone entre más de 1.300 obras con su relato “La traición de Tenesoya” / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La historia de Canarias ha vuelto a encontrar voz en la literatura. La escritora Inés Cardoso Albarracín, natural de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido galardonada con el primer premio de la segunda edición de los Premios de Literatura de Puy du Fou España por su relato ‘La traición de Tenesoya’.

La obra se impuso entre 1.363 relatos llegados desde distintos puntos del país, en un certamen que busca tender puentes entre la creación literaria y la memoria histórica.

Ambientado en el tiempo de la conquista de las Islas Canarias, el relato sitúa al lector ante una protagonista marcada por el desgarro de pertenecer a dos mundos enfrentados. A través de una narración de gran intensidad emocional, Cardoso explora la identidad, la lealtad y la supervivencia en un momento decisivo para la historia del Archipiélago.

Premios de Literatura Puy du Fou España

Premios de Literatura Puy du Fou España / LP/DLP

El reconocimiento supone también una celebración del talento literario canario en el ámbito nacional. Con ‘La traición de Tenesoya’, la autora rescata una etapa fundamental de la memoria insular y la convierte en materia narrativa, poniendo el foco en las heridas íntimas que dejan los grandes procesos históricos.

La entrega de premios se celebró este domingo en Puy du Fou España, donde se destacó el papel de la literatura como vehículo para comprender el pasado y emocionarse con él. El consejero delegado del parque, Olivier Strebelle, defendió durante el acto el poder de la palabra escrita para transportar al lector y ayudarle a reconocerse en la historia.

El jurado, presidido por el escritor y periodista Antonio Pérez Henares, valoró la calidad de los trabajos presentados y la proyección de un certamen que, en solo dos ediciones, ha logrado una notable participación.

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El segundo premio fue para Manuel Vidal Alejandre, de Alicante, por ‘Niños comiendo uvas y melón’; el tercero, para César Carballeda Moreno, de Castellón, por ‘Una parcela muy valiosa’; el cuarto, para Beatriz Álvarez Díez, de Madrid, por ‘El último capitán’; y el quinto, para Benedicto Martínez Hernández, de Salamanca, por ‘La nao del fin del mundo’.

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