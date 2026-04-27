La Guardia Civil lo deja claro: multa de 200 euros a los conductores canarios por utilizar estas gafas de sol al atardecer

El atardecer al volante es uno de los momentos más delicados, ya que los cambios de luz y la posición del sol reducen la visibilidad y, con ello, aumentan los riesgos de sufrir una accidente de tráfico. Por ello, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) han querido poner el foco y recordar a los conductores que es fundamental la seguridad al volante.

La Guardia Civil lanza un avisa a los conductores para que recuerden los riesgos de no conducir correctamente al atardecer. "Al atardecer, el ángulo del sol bajo crea un efecto pantalla en los parabrisas que anula el tiempo de reacción ante un frenazo imprevisto", explican.

Un error muy común

Uno de los fallos más comunes entre los conductores es confiar en el "modo automático" que incorporan los vehículos desde hace unos años. No encender las luces a tiempo es un error que dificultan las condiciones de visibilidad tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía que tardan más en detectar un vehículo que no circula con las luces correctas.

La normativa es clara y recuerda que las luces de cruce deben utilizarse no solo de noche, sino también cuando la visibilidad disminuye, algo que ocurre al amanecer y atardecer. No utilizar las luces adecuadas se considera una infracción grave que puede acarrear una multa de 200 euros.

La DGT recuerda que tan importante es ver como ser visto, por eso recomiendan no esperar a que oscurezca completamente par activar las luces. Los deslumbramientos también pueden suponer un impedimento para la visibilidad del conductor, ya que "a 120 km/h, un segundo de deslumbramiento significa recorrer 33 m. completamente a ciegas".

Cuidado con el tipo de gafas de sol

Aunque los conductores piensen que todas las gafas de sol son válidas para conducir, la realidad es que eso no es así. Tráfico advierte sobre el uso de gafas con filtro de categoría 4, diseñadas para condiciones extremas. Este tipo de lentes bloquean demasiado la luz y dificulta la visión en túneles o zonas de sombra, como puede ser al atardecer.

Utilizar este tipo de lente durante la conducción puede acarrear una sanción económica de 200 euros.

Para conducir con seguridad y evitando multas, se aconseja utilizar gafas con filtro de categoría 2 o 3, que protegen la vista sin reducir la visibilidad. Además, debe ser polarizadas y homologadas (CE), lo que garantiza su eficacia.

Consejos de la Guardia Civil

Para reducir los riesgos al volante durante el atardecer, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones para que los conductores lleven a cabo:

Modera la velocidad

Utilizar el parasol de forma preventiva

de forma preventiva Ampliar la distancia de seguridad con el vehículo delantero

con el vehículo delantero Tener a mano unas gafas de sol homologadas

Las autoridades recuerdan que extremar la precaución en esos momentos del día es fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Por ello, seguir las recomendaciones pautadas por los organismos de Tráfico puede marcar un antes y un después.