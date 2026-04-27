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Nuevas ayudas del Gobierno de Canarias para impulsar el arte contemporáneo local

El Gobierno de Canarias abre una convocatoria de ayudas de hasta 4.000 euros por creador para apoyar la pintura, escultura y arte digital en 2026

El Gobierno de Canarias lanza sus subvenciones anuales para la creación en artes visuales.

El Gobierno de Canarias lanza sus subvenciones anuales para la creación en artes visuales. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

El Gobierno de Canarias, a través de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha impulsado una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fortalecer el tejido artístico y la creación contemporánea en el archipiélago. Estas ayudas, orientadas a apoyar el tejido artístico local, podrán consultarse próximamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), aunque la información ya se encuentra accesible en el portal web oficial del área de Cultura del Gobierno.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 200.000 €, los cuales se distribuirán en ayudas individuales de hasta 4.000 € por artista. El programa está diseñado para creadores con proyectos en desarrollo durante el año 2026 que se enmarquen en disciplinas como la pintura, escultura, fotografía, vídeo, arte digital o instalación. Según ha destacado la consejera Machín, esta iniciativa busca fomentar la producción, visibilidad y profesionalización del arte contemporáneo, proporcionando el soporte económico necesario para quienes desarrollan su labor creativa desde las islas.

En cuanto a la participación, podrán optar a estas ayudas las personas físicas residentes en Canarias que acrediten estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Cabe destacar que las personas jurídicas no forman parte de esta convocatoria específica.

Evaluación y criterios de selección

La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de una comisión técnica que analizará las propuestas bajo criterios de calidad, viabilidad y la trayectoria profesional de los solicitantes. Para formalizar la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, los interesados deberán aportar la siguiente documentación: Un cronograma detallado de ejecución, un presupuesto desglosado del proyecto, el curriculum vitae del autor y el material gráfico que sirva de apoyo para valorar la propuesta artística.

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Este paquete de ayudas pretende no solo impulsar los lenguajes creativos actuales, sino también promover valores de innovación, diversidad y cohesión social a través del arte en todo el conjunto del archipiélago.

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