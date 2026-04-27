Oferta Flash: Suscríbete a LA PROVINCIA por solo 20€ al año (antes 49,99€)

Si llevabas tiempo pensando en suscribirte, este es el momento. LA PROVINCIA lanza una Oferta Flash exclusiva que reduce el precio de su suscripción anual de 49,99€ a solo 20€. Sí, has leído bien: acceso completo durante todo un año por menos de lo que cuesta una cena.

Pero hay un detalle importante: la promoción empieza hoy, 28 de abril, y termina la mañana del 30 de abril. Después, el precio volverá a su tarifa habitual.

La campaña pone el foco en facilitar el acceso a contenidos de calidad, reforzando el compromiso del medio con su comunidad de mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en Canarias, en Españay en el mundo. En un contexto donde la información fiable es más necesaria que nunca, esta oferta supone una oportunidad única para formar parte de un ecosistema informativo completo, moderno y en constante evolución.

Suscripción Contenidos Web Anual por tan solo 20 €

El plan de Contenido Web anual se presenta como una de las grandes apuestas de esta promoción, con un precio reducido de 20 € frente a los 49,99 € habituales, lo que supone un 60% de descuento. Una rebaja que no pasa desapercibida y que posiciona la suscripción como una de las más atractivas del momento. Además, para quienes prefieren mayor flexibilidad, disponen de una opción mensual de 6,99 €. Esta modalidad permite disfrutar de acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y análisis publicados en la web de LA PROVINCIA, sin restricciones. Además, los suscriptores reciben newsletters exclusivas con contenidos seleccionados por la redacción, así como acceso anticipado a informaciones relevantes. La experiencia digital se completa con una navegación optimizada, menos publicidad y la posibilidad de mantenerse informado en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

¿Qué incluye la suscripción Contenidos Web Anual?

Con esta suscripción tendrás acceso total a una experiencia informativa premium

✔ 📰 Contenido exclusivo: artículos, reportajes y análisis en profundidad

✔⚡ Actualidad en tiempo real: cobertura inmediata de noticias clave

✔📱 Acceso multidispositivo: desde móvil, tablet o escritorio

✔🚫 Sin interrupciones: navegación sin límites

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✔ 🍸Acceso al Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos especiales y múltiples ventajas pensadas para premiar tu fidelidad.

Además, la suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que aporta flexibilidad y tranquilidad al usuario.

Por qué esta Oferta Flash es una oportunidad única

Desde la redacción de LA PROVINCIA destacan que esta iniciativa nace con el objetivo de “acompañar a los lectores en un momento de pausa, reflexión y conexión”, ofreciendo una forma diferente de acercarse a la actualidad: paso a paso, historia a historia, con el rigor y la cercanía que caracterizan al medio. La campaña ya ha despertado un notable interés entre los lectores habituales y aspira también a conquistar a una nueva generación que valora la información de calidad sin renunciar a la comodidad ni a un precio accesible.

No es solo una rebaja. Es una oportunidad real para formar parte de una comunidad informada a un precio mínimo:

✔ 💸 Ahorro directo de casi 30€

✔ ⏳ Promoción limitada a menos de 48 horas

✔ 🔥 Acceso inmediato tras suscribirte

👩🏻‍🏫 📰Porque lo mejor empieza cuando te suscribes: en un entorno donde la información de calidad marca la diferencia, esta oferta pone el acceso al alcance de todos.

Las mejores oportunidades no esperan, y esta tampoco lo hará.

El 30 de abril por la mañana, esta Oferta Flash desaparecerá.

No lo dejes para después. Evita quedarte fuera.

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