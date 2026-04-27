Ya es oficial: el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Autonómica llega a Canarias
La funcionarización de miles de empleados laborales en Canarias mejorará la calidad del servicio que recibe el ciudadano
La entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación del Personal Laboral supone una puesta en marcha de la maquinaria legal que busca acabar con la precariedad y la temporalidad. La funcionarización permitirá a miles de empleados laborales pasar a ser funcionarios de carrera, ganando estabilidad y homogeneizando sus condiciones.
¿A quién afecta el nuevo plan?
El proyecto tiene como objetivo principal a más de 7.749 trabajadores que forman parte del personal fijo de Canarias. Se trata de un colectivo heterogéneo que desempeña funciones esenciales en prácticamente todas las consejerías y organismos públicos de las Islas, desde servicios sociales hasta gestión administrativa y técnica.
El plan está diseñado específicamente para aquellos empleados que ocupan puestos que, por su naturaleza y funciones, deberían estar reservados a funcionarios de carrera. De esta forma, el Gobierno regional busca regularizar la situación de miles de profesionales, unificando sus condiciones con las del resto del cuerpo administrativo de la Comunidad Autónoma.
¿Qué cambios introduce la medida?
Con esta medida se acaba con la dualidad de tener a dos personas realizando las mismas tareas bajo reglas distintas. A partir de ahora, la Administración canaria tiende hacia un modelo único de funcionario de carrera, lo que garantiza una mayor cohesión interna.
Al integrarse en este cuerpo, los más de 7.749 empleados afectados tendrán acceso a una mayor oferta de movilidad interna y mejores cauces para su promoción dentro del organigrama autonómico. Asimismo, la iniciativa blinda al organismo frente a posibles reclamaciones por fraude de ley o temporalidad, atendiendo así a las exigencias de la Unión Europea para reducir la precariedad en el sector público.
En definitiva, la medida introduce orden en el sistema administrativo acumulado durante décadas, permitiendo que la estructura del Gobierno de Canarias sea mucho más previsible, estable y, sobre todo, eficiente para el ciudadano.
Con este movimiento, el Ejecutivo autonómico busca cerrar capítulos de interinidad y falta de estructura que lastraban la agilidad administrativa. Desde el Gobierno de Canarias se subraya que esta medida no solo beneficia a los empleados, sino que repercutirá directamente en la calidad del servicio que recibe el ciudadano.
- Quevedo rompe el silencio sobre su cambio físico y la salud mental: “No estaba del todo bien, me molestó mucho”
- El taxi-guagua de Las Palmas de Gran Canaria: así funciona la lanzadera que facilita la movilidad en los barrios de la periferia
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto, con la novena etapa en Maspalomas
- Caso Viera en la UD Las Palmas: el '21' no viaja después de la enigmática frase de García
- Luis García-Viera: un matrimonio que termina en divorcio en la UD Las Palmas
- Paco Santana, empresario de Canarylog: «Llegué a tener 400 empleados en la minería en África»
- El restaurante de Gran Canaria con la mejor relación calidad-precio según los inspectores Michelin
- Cabrera Medina, empresa familiar de Lanzarote