Ya es oficial: el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Autonómica llega a Canarias

La entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación del Personal Laboral supone una puesta en marcha de la maquinaria legal que busca acabar con la precariedad y la temporalidad. La funcionarización permitirá a miles de empleados laborales pasar a ser funcionarios de carrera, ganando estabilidad y homogeneizando sus condiciones.

¿A quién afecta el nuevo plan?

El proyecto tiene como objetivo principal a más de 7.749 trabajadores que forman parte del personal fijo de Canarias. Se trata de un colectivo heterogéneo que desempeña funciones esenciales en prácticamente todas las consejerías y organismos públicos de las Islas, desde servicios sociales hasta gestión administrativa y técnica.

El plan está diseñado específicamente para aquellos empleados que ocupan puestos que, por su naturaleza y funciones, deberían estar reservados a funcionarios de carrera. De esta forma, el Gobierno regional busca regularizar la situación de miles de profesionales, unificando sus condiciones con las del resto del cuerpo administrativo de la Comunidad Autónoma.

¿Qué cambios introduce la medida?

Con esta medida se acaba con la dualidad de tener a dos personas realizando las mismas tareas bajo reglas distintas. A partir de ahora, la Administración canaria tiende hacia un modelo único de funcionario de carrera, lo que garantiza una mayor cohesión interna.

Al integrarse en este cuerpo, los más de 7.749 empleados afectados tendrán acceso a una mayor oferta de movilidad interna y mejores cauces para su promoción dentro del organigrama autonómico. Asimismo, la iniciativa blinda al organismo frente a posibles reclamaciones por fraude de ley o temporalidad, atendiendo así a las exigencias de la Unión Europea para reducir la precariedad en el sector público.

En definitiva, la medida introduce orden en el sistema administrativo acumulado durante décadas, permitiendo que la estructura del Gobierno de Canarias sea mucho más previsible, estable y, sobre todo, eficiente para el ciudadano.

La consejera Nieves Lady Barreto informando sobre la oferta de empleo público en Canarias. / Ángel Medina G.

Con este movimiento, el Ejecutivo autonómico busca cerrar capítulos de interinidad y falta de estructura que lastraban la agilidad administrativa. Desde el Gobierno de Canarias se subraya que esta medida no solo beneficia a los empleados, sino que repercutirá directamente en la calidad del servicio que recibe el ciudadano.