'Pinza' del Estado y Canarias ante la UE para prorrogar los fondos Next

La petición del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a la UE de ampliar hasta un año el plazo para ejecutar los fondos Next Generation destinados a inversiones en energías renovables supone un avance significativo en la reivindicación de Canarias en el mismo sentido, con el fin de evitar la pérdida de más de 200 millones de euros y centenares de proyectos que ya se encuentran adjudicados o en ejecución y que podrían decaer si el plazo finaliza el próximo mes de agosto como está previsto. Con la pinza entre el Estado y la Comunidad Autónoma ahora la decisión final está en el tejado de la Comisión Europea, todavía remisa a ceder y prorrogar los plazos.

Sánchez solicitó en el Consejo Europeo del pasado viernes la ampliación hasta un año en la ejecución de los fondos para facilitar nuevas inversiones en electrificación, energías renovables y transformación energética verde. Asimismo reclama flexibilizar las reglas fiscales comunitarias en la misma línea con el fin de acelerar la transición energética para reducir la dependencia del petróleo como consecuencia de la guerra de Irán. Ahora el Estado defiende que este tratamiento debería seguir una lógica similar a la aplicada recientemente a los presupuestos de defensa, de forma que las inversiones en electrificación y renovables puedan contar con un mayor margen presupuestario. El objetivo sería facilitar que los Estados miembros puedan seguir destinando recursos a proyectos de electrificación y renovables sin que estas inversiones se vean penalizadas por las restricciones presupuestarias.

La propuesta de Sánchez contempla un periodo de entre seis meses y un año más ante la finalización del plazo el próximo mes de agosto. Aunque el Gobierno canario y los sectores empresariales han demandado una prórroga hasta el año 2028, lo que supone dos años más, si finalmente Bruselas concediera este año más que solicita el Estado las Islas se podrían ajustar a este periodo porque ya hay bastantes proyectos en avanzado estado de ejecución.

El Gobierno español ha aprovechado la crisis energética provocada por el conflicto de Irán para presionar a la Comisión Europea ante la necesidad de acelerar el despliegue de energías limpias y reforzar las infraestructuras eléctricas como vía para reducir la dependencia energética exterior, mejorar la competitividad de la industria europea y proteger a las economías nacionales frente a nuevas turbulencias en los mercados internacionales de la energía. Aunque Canarias ha desplegado diferentes vías para reclamar esta prórroga, entre ellas cartas al Ministerio de Transición Ecológica, a Moncloa y a Bruselas, la Comisión Europea se guía por las peticiones de los Estados miembros, por lo que el Ejecutivo ve con cierta expectativa la demanda de Sánchez porque va en la misma línea de las reivindicaciones canarias en esta materia.

Complejidad y centralismo

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, recordó que el Ministerio de Transición Ecológica se autoprorrogó el plazo para la justificación de los proyectos financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), algo que no ha considerado con las comunidades autónomas. El Gobierno autonómico recuerda que los fondos Next Generation son coordinados directamente por Moncloa, por lo que han estado condicionados por su complejidad administrativa y el centralismo, de tal forma que cualquier modificación o tramitación ha estado en manos del Gobierno central, lo que provocado más lentitud en los procedimientos y retrasos en la adjudicación. Cabello ha valorado que el Ministerio haya entendido la situación de Canarias y que se haya solicitado por parte de Sánchez esta prórroga: "si hemos llegado hasta aquí con los proyectos muy avanzados y en ejecución, Canarias no puede morir en la orilla", advierte, por lo que ahora será la Comisión Europea la que tiene que dar su visto bueno, que por ahora se está viendo difícil.

Por su parte el director general de Energía, Alberto Hernández, ha reclamado al Ejecutivo estatal que incluya de forma expresa a la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias dentro de la solicitud de ampliación de los fondos Next Generation que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado ante la Unión Europea. Hernández ha recordado que Canarias busca la ampliación de los plazos de ejecución de estos fondos, con el objetivo de evitar la pérdida de más de 200 millones de euros destinados a proyectos de transición energética en el Archipiélago.

Hernández ha señalado que, tras el rechazo de la Comisión Europea a ampliar esos plazos, “Canarias no puede quedar fuera de esta estrategia, especialmente cuando gestiona el triple de fondos en materia energética que otras comunidades autónomas en relación a su población, sumando tanto los programas ordinarios como los extraordinarios”. Además, ha explicado que la Estrategia de Energía Sostenible en Canarias, dotada con más de 300 millones de euros, presenta unas características específicas, al tratarse de inversiones más complejas y con mayor volumen económico, que comenzaron más tarde pero mantienen los mismos plazos de ejecución que el resto de programas.

El Gobierno insiste en la necesidad de que cualquier propuesta de ampliación de los fondos Next Generation a nivel europeo contemple de manera específica la realidad de Canarias y permita garantizar la ejecución íntegra de los proyectos ya concedidos. Asimismo, la Consejería trabaja de forma paralela en alternativas que permitan asegurar la financiación de estas actuaciones en caso de que no se produzca dicha ampliación.