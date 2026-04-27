La Primitiva reparte más de 63.000 euros en Canarias

La suerte vuelve a mirar hacia Canarias. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 27 de abril de 2026 ha dejado un destacado premio en el archipiélago gracias a un boleto validado en la isla de Tenerife, concretamente en la localidad de San Isidro, dentro del municipio de Granadilla de Abona, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El resguardo premiado ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario), dotado con 63.300,81 euros, una cuantía que convierte a este boleto en uno de los grandes protagonistas del sorteo.

La noticia vuelve a situar a Canarias entre los territorios afortunados en los sorteos nacionales, donde la participación continúa siendo elevada y donde frecuentemente aparecen premios relevantes repartidos entre distintas islas.

Tenerife, epicentro de la fortuna en este sorteo

El boleto premiado fue validado en un punto de venta situado en la Carretera Granadilla - El Médano, kilómetro 7,7, en San Isidro, una zona estratégica del sur de Tenerife por su actividad comercial y su cercanía con el aeropuerto Tenerife Sur.

Para muchos vecinos y visitantes habituales de la zona, este premio supone una noticia positiva que genera ilusión y expectación. No son pocos los jugadores que, tras conocerse el resultado, revisan sus apuestas con la esperanza de haber compartido combinación ganadora.

San Isidro se ha convertido así en uno de los nombres propios del día dentro del panorama nacional de loterías.

La combinación ganadora del sorteo 51 de La Primitiva estuvo formada por los siguientes números. La combinación afortunada ha sido el 06 - 21 - 26 - 31 - 40 - 48. El complementario ha sido el 30, el reintegro ha recaído en el 8 y el Jóker en el 9.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de la Primitiva / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.