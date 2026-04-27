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El sector primario canario reclama al Ministerio el desbloqueo de fitosanitarios para combatir plagas

Las organizaciones agrarias canarias piden al Ministerio de Agricultura la autorización de productos fitosanitarios para proteger cultivos como el plátano y el aguacate ante plagas.

El sector primario de Canarias pide el desbloqueo de productos fitosanitarios para luchar contra las plagas

El sector primario de Canarias pide el desbloqueo de productos fitosanitarios para luchar contra las plagas / LP/DLP

EFE

Las organizaciones agrarias de Canarias han reclamado al Ministerio de Agricultura que autorice el uso de productos fitosanitarios para hacer frente a las plagas que afectan a cultivos como la piña tropical, el plátano y el aguacate.

La petición fue trasladada este lunes por representantes de UPA, PALCA, COAG y ASAGA durante una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Canarias con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Tras el encuentro, el vicepresidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, Pablo Carmona, explicó que el sector solicita el desbloqueo de estos productos porque actualmente los agricultores no cuentan con herramientas suficientes para proteger sus cultivos frente a determinadas plagas.

Según Carmona, el producto reclamado está autorizado de forma excepcional en países como Francia e Italia, pero no en España. El sector pide que pueda emplearse en casos concretos contra la cochinilla y la mosca blanca en plataneras, así como contra la cochinilla en aguacates y piña tropical.

El representante de PALCA advirtió de que estas plagas están provocando importantes daños en las producciones, especialmente en islas como La Palma y Tenerife. Como ejemplo, señaló que en la piña tropical se está registrando una caída del rendimiento cercana al 60%, mientras que en el aguacate ronda el 30%.

Carmona también criticó las explicaciones dadas hasta ahora por el Ministerio de Agricultura para rechazar la autorización del producto, al considerar que no responden a la realidad del problema que afrontan los agricultores.

Durante la reunión, el sector primario también trasladó su preocupación por la entrada irregular de productos subtropicales en Canarias. Según Carmona, los controles fronterizos no están funcionando correctamente y la normativa que protege al Archipiélago mediante barreras fitosanitarias no se está aplicando con la eficacia necesaria.

"Caminando en la buena dirección"

Por su parte, Ángel Víctor Torres se comprometió a trasladar la queja del sector al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Consejo de Ministros, al ser este departamento el competente para autorizar el uso de estos productos.

El encuentro también abordó la situación del POSEI, el programa europeo de apoyo a las regiones ultraperiféricas. Torres aseguró que el Gobierno de España comparte la preocupación del sector y defenderá ante la Unión Europea tanto el mantenimiento de la singularidad del programa como el aumento de su dotación económica, que no se actualiza desde 2011.

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Asimismo, se trataron otras cuestiones relacionadas con la reconstrucción de La Palma y las ayudas al sector primario, sobre las que los representantes agrarios reclamaron mayor transparencia y objetividad en el acceso a los fondos.

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