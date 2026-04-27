El tiempo para este lunes en Canarias: la Aemet prevé nubes, posibles lluvias débiles y viento moderado

La previsión meteorológica para este lunes en Canarias apunta a una jornada marcada por la nubosidad predominante y una baja probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las zonas norte de las islas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias, de carácter ocasional, podrían registrarse principalmente durante la madrugada y en horas nocturnas.

En términos generales, las temperaturas se mantendrán estables, con ligeras variaciones puntuales. El viento soplará de componente norte en las islas occidentales y del noroeste en las orientales, con intensidad moderada. Además, se esperan brisas en las costas del sur de las islas de mayor relieve.

Estado del mar

En el ámbito marítimo, la situación estará condicionada por el viento del norte o noreste con fuerza entre 4 y 5, que podría intensificarse temporalmente hasta fuerza 6 en zonas del sureste y oeste del archipiélago. Esto generará marejada o fuerte marejada, especialmente en mar abierto.

En el norte de las islas, cerca de la costa, se prevé una situación algo más moderada, con marejadilla o marejada. Por su parte, en el suroeste, el viento será más variable y débil. A esto se suma una mar de fondo del norte con olas que oscilarán entre 1 y 2 metros, informa Efe.

Previsión del tiempo por islas para este lunes en Canarias

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el norte y oeste. Durante el mediodía podrían abrirse claros en las zonas orientales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

Arrecife: 17°C - 24°C

17°C - 24°C Puerto del Rosario: 18°C - 23°C

El viento soplará moderado del noroeste en ambas islas.

Gran Canaria

En Gran Canaria, el norte presentará cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos, especialmente por la tarde en la vertiente sur. Las temperaturas apenas variarán, aunque podrían descender ligeramente las máximas en el norte.

Las Palmas de Gran Canaria: 19°C - 22°C

Se esperan vientos moderados del noroeste y brisas en la costa sur.

Tenerife

La isla de Tenerife registrará mayor nubosidad en el norte, donde no se descartan lluvias débiles durante la noche y primeras horas del día. En otras zonas, los intervalos nubosos aparecerán por la tarde, especialmente en medianías.

Santa Cruz de Tenerife: 19°C - 25°C

El viento será moderado del norte, con brisas en el sur.

La Gomera y La Palma

En La Gomera y La Palma, el norte permanecerá nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en horas nocturnas. En el resto, los cielos estarán poco nubosos con intervalos a lo largo del día.

San Sebastián de La Gomera: 19°C - 24°C

19°C - 24°C Santa Cruz de La Palma: 18°C - 20°C

El viento será moderado de componente norte, con brisas en zonas costeras.

El Hierro

En El Hierro, el norte estará nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles durante la noche, mientras que en el resto de la isla habrá intervalos nubosos.

Valverde: 13°C - 16°C

El viento soplará moderado del norte, con brisas en el suroeste.