La Aemet actualiza el tiempo en Canarias para este hoy martes con lluvias ocasionales y viento del norte moderado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una jornada marcada por cielos nubosos o con intervalos en buena parte de Canarias, acompañados de precipitaciones débiles y ocasionales. Las lluvias serán más probables en medianías, interiores y vertientes norte de varias islas, especialmente durante la tarde o la noche.

Las temperaturas apenas registrarán cambios en el archipiélago, aunque se esperan ligeros descensos en algunas zonas del sur y pequeños ascensos en cumbres y vertientes norte concretas. El viento soplará flojo a moderado del norte, con brisas en costas resguardadas del sur. En el mar habrá marejadilla a marejada y oleaje de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubosidad general y posible lluvia débil

Cielos nubosos durante gran parte del día. Baja probabilidad de precipitaciones débiles, más probable en el interior por la tarde. Viento flojo a moderado del norte o noroeste.

Arrecife: 18 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo nuboso con ligero descenso térmico

Predominio de cielos nubosos. Posibles lluvias débiles y ocasionales en zonas interiores durante la tarde. Máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado del norte o noroeste.

Puerto del Rosario: 17 / 22 °C

GRAN CANARIA — Más nubes en el norte y posibles lluvias nocturnas

Nuboso en el norte con posibilidad de lluvia débil, sobre todo de noche. En el resto, intervalos nubosos más compactos en interior y sur por la tarde. Máximas algo más bajas en la vertiente sur. Viento moderado del norte.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 20 °C

TENERIFE — Nubosidad en aumento y lluvias débiles en medianías

Norte nuboso con lluvias débiles ocasionales, más probables por la noche. Vertientes oeste y sur más nubosas por la tarde. Cumbres altas despejadas. Temperaturas en ligero descenso salvo ascensos en el norte.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C

LA GOMERA — Nubes en aumento durante la tarde

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil nocturna. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a cielos más cubiertos por la tarde. Viento flojo a moderado del norte.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Jornada nubosa con posibles lluvias en el nordeste

Predominio de cielos nubosos salvo claros matinales en la vertiente oeste. Lluvias débiles más probables en el nordeste de madrugada. Temperaturas con ligero descenso o sin cambios. Viento moderado del norte.

Santa Cruz de La Palma: 13 / 20 °C

EL HIERRO — Nubosidad en el norte y descenso suave en el sur

Nuboso en el norte con probables lluvias débiles nocturnas. Más nubes en interiores por la tarde. Temperaturas máximas en ligero descenso en la vertiente sur. Viento flojo a moderado del norte.

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Valverde: 17 / 22 °C