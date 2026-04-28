La Cámara refuerza la cooperación empresarial con la región marroquí de Souss Massa

La Cámara de Comercio de Gran Canaria, presidida por Luis Padrón, ha recibido hoy al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Souss Massa, Said Dor, en el marco de la visita oficial de una delegación marroquí a las Islas organizada por el Gobierno de Canarias. Este encuentro da continuidad a la misión institucional celebrada el pasado mes de enero en Agadir, en la que ambas entidades suscribieron un acuerdo de colaboración.

A la misma asistió también el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Juan Jesús Marichal; la cónsul general del reino de Marruecos, Fatiha Kamouri; una amplia representación de la Cámara de Comercio de Souss Massa; el director general de Infraestructuras, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo; el consejero delegado de PROEXCA, Pablo Martín Carbajal; una amplia representación empresarial de la Isla y los responsables de los equipos técnicos de las Cámaras de Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote y La Graciosa.

Durante el encuentro, Luis Padrón destacó el avance en las relaciones con la Cámara de Souss Massa, con la que se han identificado objetivos estratégicos comunes orientados a reforzar la cooperación empresarial entre ambas regiones. En este sentido, ambos presidentes coincidieron en subrayar la necesidad de establecer una conexión marítima directa entre Agadir y Canarias, considerada clave para facilitar los intercambios comerciales y el desarrollo económico conjunto.

¿Cuáles serán las líneas de colaboración?

Asimismo, se abordaron distintas líneas de colaboración en ámbitos prioritarios como la digitalización, el comercio y, especialmente, el turismo, sectores con alto potencial de crecimiento compartido. A ello se suma el compromiso de trabajar conjuntamente en la identificación y captación de proyectos europeos que actúen como palanca de financiación para distintas iniciativas.

El protocolo de acuerdo suscrito entre el Consejo General de Cámaras Canarias y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Souss Massa se enmarca en una estrategia orientada a reforzar las relaciones económicas y empresariales entre Canarias y la región de Souss Massa. Su principal objetivo es promover la cooperación empresarial, facilitar la internacionalización de las empresas y generar nuevas oportunidades de negocio.

En este contexto, el acuerdo contempla el impulso de proyectos conjuntos entre empresas, la transferencia de conocimiento y la consolidación de un entorno de confianza institucional y empresarial, elemento clave para el desarrollo de relaciones económicas sostenibles.

Padrón puso en valor el trabajo realizado hasta la fecha, destacando que con la Cámara de Souss Massa “se ha consolidado un refuerzo significativo de las relaciones”, sentando una base sólida para futuras colaboraciones. Finalmente, ambas instituciones reafirmaron su vocación de apertura a la inversión extranjera, un factor que contribuirá a dinamizar el tejido empresarial y a impulsar el crecimiento económico en ambas regiones.