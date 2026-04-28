El presidente de Canarias acusa a la UE: "Pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles"

"El sistema pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles". Con esta contundencia el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, elevó este martes el tono de su crítica al nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), que entrará en vigor el 12 de junio, "en plan visita del papa León XIV" al Archipiélago.

La frase resume el malestar del Ejecutivo canario ante un marco europeo que, a juicio del presidente, traslada la presión migratoria a las fronteras exteriores de la UE y deja a territorios como el Archipiélago expuesto a una sobrecarga difícilmente asumible.

Clavijo advirtió de que la inminente entrada en vigor del pacto puede convertir a Canarias en un espacio de retención prolongada de personas migrantes, especialmente si se aplican periodos de hasta seis meses para adultos.

En su opinión, esa fórmula no solo tensionaría aún más los recursos de las islas, sino que consolidaría un modelo injusto, diseñado para contener la migración lejos de los grandes centros políticos y económicos europeos.

Poner precio a los migrantes

El presidente rechazó además la posibilidad de que los Estados miembros puedan pagar para eludir sus obligaciones de acogida, un mecanismo "pone precio" a la gestión migratoria y permite que los países con más recursos descarguen la responsabilidad sobre regiones frontera.

Clavijo repitió una idea que ya expuso hace semanas, basada en que esta lógica que propugna la UE convierte a Canarias en un "sumidero" de incumplimiento de derechos humanos y refleja una "mala política" incapaz de afrontar el fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad.

Conferencia sectorial

En este escenario, el jefe del Ejecutivo autonómico también cargó contra el Gobierno de España por la falta de diálogo en una materia que considera esencial para las Islas y lamentó que no se haya convocado hasta ahora "ni una sola conferencia sectorial de inmigración ni una conferencia de presidentes" para fijar una posición común ante el nuevo reglamento europeo.

La próxima cita será el 18 de mayo y Clavijo confía en que ese encuentro suponga "un punto de inflexión" para aclarar la postura española, avanzar en la regularización y garantizar que el Archipiélago no quede nuevamente solo ante una realidad que supera su capacidad de respuesta.

El presidente anunció que, tras esa conferencia sectorial, convocará a los grupos parlamentarios para tratar de fijar una posición común de Canarias frente al pacto europeo, para que, "una vez más", las Islas sean una "sola voz" en un debate que no puede resolverse encerrando a los migrantes en la periferia para proteger la comodidad política de los países más ricos.