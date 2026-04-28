La DGT lo hace oficial: los canarios ya puede recurrir a este número que ofrece ayuda gratuita tras un siniestro vial
Tráfico lanza un servicio gratuito y confidencial para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros viales
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el teléfono 018, un servicio gratuito y confidencial dirigido a las víctimas y familiares de siniestros viales. Se trata de un recurso que ofrece información, orientación y acompañamiento ante una situación delicada como puede ser un accidente de tráfico.
“Todo el apoyo que necesitas, en una sola llamada”, resume la DGT.
Un servicio disponible 365 días
El 018 está disponible los 365 días del año, de 8:00 a 21:00 horas, y puede utilizarse a través de distintos canales como teléfono, WhatsApp, formulario online o correo electrónico. Su objetivo es facilitar el acceso a ayuda en un momento en el que muchas personas no saben por dónde empezar y se les facilitan los recursos que necesitan.
Al ofrecer una atención personalizada, al llamar pueden orientar sobre qué hacer tras un siniestro y ayudar a gestionar documentación y trámites. También facilita el acceso a apoyo psicológico y ofrece asesoramiento jurídico, además de informar sobre los recursos sanitarios y sociales disponibles.
¿En qué puede ayudarte el 018?
Desde la DGT recuerdan que un siniestro de tráfico no termina en el momento del impacto, sino que deja consecuencias que pueden ser físicas, psicológicas y también administrativas.
Las víctimas y sus familiares deben enfrentarse a situaciones como:
- Trámites legales y administrativos
- Procesos de indemnización
- Bajas laborales o situaciones de dependencia
- Impacto emocional
“Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima”, explica Fernando Grande-Marlaska.
Atención en toda España
Este servicio tiene cobertura nacional y ofrece atención en más de 50 idiomas, lo que lo convierte en un recurso accesible para cualquier persona afectada por un siniestro vial. El 018 forma parte de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y contribuye a mejorar la atención a las víctimas, garantizando una respuesta más completa y coordinada
Desde Tráfico insisten en que no se trata de un servicio informativo, sino que acompaña y "proporciona apoyo, información y orientación a las personas afectadas por un siniestro de tráfico".
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