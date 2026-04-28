Eólica 2026 revela su primer avance de cartel y sitúa Tenerife en el mapa de la electrónica sostenible

El Festival Internacional de Energías Renovables EÓLICA desvela el primer avance de su cartel para 2026 y confirma su regreso a Tenerife con una propuesta que combina música electrónica, cultura contemporánea y sostenibilidad en un entorno único.

El festival, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), presenta una primera selección de artistas que anticipa la dimensión de esta nueva edición y refuerza su identidad como una de las propuestas culturales más singulares del panorama nacional.

Entre los nombres confirmados destacan figuras clave de la escena electrónica internacional como Jayda G, nominada a los Grammy y referente del house contemporáneo; Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), uno de los selectores más respetados del circuito global; o el colectivo londinense Horse Meat Disco, icono de la cultura club.

A ellos se suman artistas como Dee Diggs, una de las figuras más influyentes del underground neoyorquino; Victor Ruiz, referente del techno melódico internacional; TSHA, una de las productoras más destacadas de la nueva electrónica británica; o Eris Drew, figura clave de la escena house contemporánea.

Primer avance Eólica 2026 / E. D.

El cartel incorpora además nombres como Biggi Veira (GusGus DJ set), figura esencial de la electrónica europea; Octo Octa, una de las artistas más influyentes del house actual; Rainer Trüby, referente del nu-jazz y la electrónica de raíz; y Vive La Fête, proyecto icónico de la escena electro-pop europea.

Junto a este bloque, el festival suma propuestas como Xoel López, uno de los compositores más respetados del panorama nacional; Shego, una de las bandas emergentes con mayor proyección del indie español; o Funambulista, ampliando el espectro del festival hacia otros lenguajes musicales y reforzando su carácter abierto y transversal.

Este primer avance de programación incluye también nombres como Eric Boelle, Frankawara, Javier Carballo, Discolate Crew, Fernanda Arrau, Gaspar & Elena, Paurro, Bliss b2b Irtap, Lady W. Morales, Vandala, Dj Luuh, Ari (Muse) y Mostany, configurando una propuesta diversa y coherente con el ADN del festival.

Este primer avance reúne a una parte significativa del cartel de EÓLICA 2026, que se completará en las próximas semanas con nuevas incorporaciones.

Más allá de la música, EÓLICA vuelve con un formato que trasciende el concepto de festival tradicional. El evento combina conciertos con arte, ciencia, tecnología y actividades participativas en un espacio emblemático como el ITER, referente internacional en energías renovables. Talleres, charlas, exposiciones y experiencias completan una propuesta cultural pensada para todos los públicos.

Con un legado que se remonta a 2003 y nueve ediciones celebradas, EÓLICA ha sido reconocido internacionalmente por su compromiso ambiental, siendo el primer festival en España en recibir el Greener Festival Award. Su regreso en 2026 responde a la vigencia de su propuesta y a la necesidad de espacios culturales alineados con la sostenibilidad y la innovación.

Las entradas para esta nueva edición estarán disponibles el próximo miércoles 29 a las 12:00h (hora canaria) / 13:00h (hora peninsular) a través de Entradas.com y la web oficial eolicafest.es

Con este anuncio, EÓLICA inicia una nueva etapa en Tenerife, reafirmando su identidad como un festival que une música, sostenibilidad y experiencia en un mismo espacio.

EÓLICA 2026 es posible gracias a la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, ITER (Instituto Tecnológico de Energías Renovables), Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Cabildo de Tenerife, Fred. Olsen, Binter, Cajasiete, Archipiélago Renting, I Love the World y Autoridad Portuaria.