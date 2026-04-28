El Hospital Doctor Negrín logra la Acreditación Oro por su excelencia en la detección precoz del VIH
El centro cumple el 100 % de los criterios del programa ‘Deja tu Huella’ y refuerza el cribado en urgencias
El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido distinguido con la Acreditación Oro a la Excelencia en la detección precoz del VIH, un reconocimiento otorgado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) dentro del programa ‘Deja tu Huella’.
Este distintivo pone en valor el compromiso del centro con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la salud pública, tras haber alcanzado el cumplimiento del cien por cien de los criterios establecidos por el programa. Además, el hospital ha incorporado medidas adicionales orientadas a mejorar la detección temprana, como la ampliación del cribado y la implantación de herramientas de apoyo a la decisión clínica.
El programa ‘Deja tu Huella’, implantado en los servicios de urgencias del Servicio Canario de la Salud, tiene como objetivo favorecer un diagnóstico más precoz de la infección por VIH. En este sentido, recomienda solicitar pruebas serológicas en urgencias ante nueve entidades clínicas de alta prevalencia y elevada frecuentación.
Los datos reflejan, además, el papel clave de los servicios de urgencias como puerta de entrada al sistema sanitario y como entorno estratégico para identificar nuevos casos de forma temprana.
Este reconocimiento supone un impulso para seguir avanzando en la detección precoz, así como en la sensibilización de los profesionales sanitarios y en la mejora de los circuitos asistenciales, con el objetivo de optimizar los resultados en salud de la población.
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