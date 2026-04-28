Los médicos canarios dan un ultimátum de 15 días al SCS para que presente propuestas y evite más huelgas

Arranca la que es ya la tercera semana de la huelga de médicos en contra del Estatuto Marco en lo que va de año. Y en esta ocasión las protestas nacionales coexisten, a su vez, con un paro autonómico en las Islas durante los días 30 de abril y 4 de mayo. Además de una norma propia, los médicos de Canarias exigen el cumplimiento de los acuerdos de huelga firmados con Sanidad hace tres años, y que hasta ahora siguen sin materializarse. De hecho, la jornada de hoy —que marcó el pistoletazo de salida a las protestas nacionales— coincidió, precisamente, con una reunión del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, y el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera, que, según este, concluyó sin avances. No obstante, el encuentro sí dejó una premisa clara: un ultimátum de 15 días para que el SCS presente propuestas al CESM que, si convencen a los facultativos, podría poner fin a la huelga regional.

"La hoja de ruta está diseñada para que nos puedan presentar durante estas próximas semanas, y que no sean más de 15 días, esas propuestas de qué pueden o qué no pueden darnos de las reivindicaciones que tenemos y ver — según las iniciativas— si nos planteamos dejar de convocar huelgas al SCS", explicó Cabrera una vez finalizada la reunión. Desde 2023, los facultativos de las Islas exigen equiparar la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades de España para todas las categorías del SCS, contar con traslados abiertos y permanentes desde enero de 2026 y mejorar la retribución salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas. "La Ley de Presupuestos tanto de 2025 como del 2026 recoge esos acuerdos que se han incumplido", sentenció.

Asimismo, han solicitado ajustar la agenda de los médicos de familias y pediatras. "Estos especialistas tienen un límite de 34 y 28 pacientes respectivamente, y solicitamos que se baje a 30 y 25", agregó. Aunque se trata de una demanda que el SCS contempla satisfacer, según Cabrera. "Estarían dispuestos a asumir esta reivindicación, pero no saben las repercusiones que podría tener en cuento a la contratación de más especialistas y la creación de una disposición presupuestaria", contó. En este contexto, el SCS deberá llegar en estas semanas a un acuerdo con la Consejería de Hacienda y la de Sanidad para concretar qué propuestas serían viables de materializar.

Huelga nacional

En cuanto a la huelga nacional, parece que esta vez la ministra de Sanidad, Mónica García, está dispuesta a dar su brazo a medio torcer en favor de los médicos. Según el secretario genera, la responsable de la Administración está estudiando de qué manera podría crear una norma propia para los facultativos — que es su principal reivindicación— que tenga cabida en la legislación actual. "Ha dicho que hay que ver qué modificaciones normativas deben realizarse para que sea legalmente viable la creación el estatuto médico específico", indicó.

Los médicos llevan más de un año reclamando una norma propia que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidades y condiciones de trabajo. Una petición que hasta ahora había recibido una negativa tajante por parte del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, parece que por primera vez, y según Cabrera, el Departamento nacional estudia contentar en este aspecto a los facultativos de España. "Ya no nos ha dicho que no, sino que, en cambio, está explorando reformas legislativas en la normativa actual para poder crear ese estatuto propio", señaló.

Otras reivindicaciones

Entre otras reivindicaciones destaca la regularización de la jornada laboral y de guardias —para que se retribuyan por encima de la hora ordinaria y computen para la jubilación— y una convocatoria anual de un proceso selectivo y por méritos para fidelizar a los especialistas. Además, el sindicato solicita la regularización de las guardias localizadas, la movilidad forzosa por necesidades del servicio y las listas de incidencia obligatoria para los especialistas.

Cabrera anunció que la negociación también había avanzado en algunos de estos aspectos como, por ejemplo, la regularización de la jornada laboral. "La ministra ya reconoce que el precio de la hora fuera de la jornada ordinaria tiene que ser superior, pero aún no ha concretado en qué cifra podría aproximarse", contó. Y añadió que Sanidad está a la espera de que el Ministerio de Seguridad Social e Inspección de Trabajo les dé el visto bueno para la computación de estas horas para la jubilación.

Seguimiento

El CESM cifró el seguimiento de esta tercera jornada de huelga en un 57%. Una cifra bastante superior a la proporcionada por la Consejería de Sanidad, que sostuvo que solo el 12,98% de la plantilla –tanto de Atención Primaria como Hospitalaria– secundó el paro. Según el Departamento autonómico, a la huelga fueron convocados unos 7.064 efectivos, pero esa convocatoria afectó únicamente a 4.391. Y de esos, solo 570 la secundaron. También señalaron que durante la jornada hubo 1.343 efectivos en servicios mínimos y que transcurrió sin incidencias destacables.

Noticias relacionadas

Las movilizaciones en todos los centros sanitarios de las Islas, tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria, continuarán a lo largo de la semana. Además, y hasta junio, cada mes se reanudará la huelga indefinida durante una semana: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.