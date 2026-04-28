NIA llevará ‘Romería Negra’ a México y Madrid en una gira que marca su salto internacional

NIA ya tiene hoja de ruta para defender en directo su nueva era musical. La cantante canaria llevará ‘Romería Negra’ a los escenarios con una gira que, de momento, confirma dos paradas de peso: México, el próximo 18 de junio de 2026, y Madrid, el 31 de octubre de 2026. Las fechas llegan vinculadas al lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, previsto para el 29 de mayo, y refuerzan el salto de la artista hacia una etapa más ambiciosa, tanto en lo sonoro como en lo visual.

México, primera gran parada

La primera cita anunciada será en Sala Sonora, en México, el 18 de junio. Según el cartel promocional, el encuentro contará con apertura de puertas a las 20.00 horas y el inicio del show a las 21.30 horas, además de una convocatoria previa de meet & greet a las 19.00 horas. No se trata de una fecha menor: la presencia de NIA en México supone un movimiento relevante en la expansión internacional de una artista que ha ido consolidando un universo propio a través de la mezcla de ritmos latinos, raíz canaria y una estética cada vez más definida.

Madrid, cierre de alto voltaje

La segunda fecha confirmada será en La Sala del Movistar Arena de Madrid, el 31 de octubre de 2026, a las 21.00 horas. Las entradas aparecen anunciadas a través de movistararena.es. La capital española se convierte así en uno de los grandes escaparates de esta nueva gira, en la que NIA presentará una propuesta marcada por la fuerza escénica, la emoción y el carácter conceptual de su nuevo disco.

Un disco entre la raíz y el desamor

‘Romería Negra’ no se plantea como una fiesta folclórica al uso, sino como una procesión emocional. El álbum juega con el doble significado de la palabra “negra”: por un lado, como reivindicación de identidad, herencia y orgullo; por otro, como una forma de nombrar la melancolía que deja una ruptura. El proyecto se articula como un viaje por las distintas fases del desamor, envuelto en ritmos salseros y referencias culturales que conectan con la personalidad artística de NIA.

Una estética con mensaje

La imagen de esta etapa también forma parte del relato. La artista ha apostado por una estética intensa, oscura y simbólica, en la que las banderas, los colores cálidos y la presencia de la raíz canaria funcionan como elementos de identidad y pertenencia. La propuesta visual acompaña a un sonido que busca ir más allá de la canción bailable para construir un discurso emocional y reconocible.

Con ‘Romería Negra’, NIA abre una etapa decisiva: la de una artista que no solo canta el desamor, sino que lo convierte en territorio, bandera y espectáculo.