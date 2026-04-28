Pablo Gárriz, director de Emergencias del Gobierno balear: "Los jóvenes de Baleares y Canarias, al ser zonas muy turísticas, enfrentan peligros distintos al resto"

Baleares ha sido la primera comunidad en implantar el Programa Policía Tutora nivel autonómico. La Consejería de Educación del Gobierno canario quiere traer esta iniciativa a los centros de las Islas y, por ello, han pedido asesoramiento al otro archipiélago. Ambos, al ser territorios fragmentados y muy turísticos, comparten muchas similitudes que han facilitado la comunicación.

¿Cómo surgió la figura del agente tutor?

La idea nació hace unos 25 años en la propia comunidad educativa. Un centro de Mallorca, con la ayuda de un agente, se dio cuenta de que la figura del policía aportaba capacidades y recursos que no tenían hasta ese momento. Solucionaba, entre otras cosas, problemas de convivencia o de absentismo y también podía sensibilizar sobre los riesgos de consumir drogas. Tras detectar esta necesidad, aprovecharon la presencia de policías en su municipio para desarrollar esta nueva herramienta.

¿Cómo se ha ido implantando en todo Baleares?

Lo que arrancó como una iniciativa municipal, como una experiencia piloto, terminó extendiéndose a toda la región, ya que ahora es el Gobierno autonómico el que lidera el proyecto. La intención era que el servicio se prestara de manera continuada y homogénea, sin que dependiera de los esfuerzos de cada municipio. Además de ser un apoyo en escuelas e institutos, este programa nos ha permitido trabajar otros ámbitos de la seguridad pública desde la prevención y la anticipación a problemas. En los centros, el agente tutor habla sobre seguridad vial, violencia en el deporte o fiestas seguras y los chicos que lo escuchan se llevan todos estos aprendizajes a casa. Así, hemos logrado reducir las intoxicaciones etílicas.

¿Qué aporta este agente tutor a la educación que se imparte en su comunidad?

Ya es un elemento más del ecosistema educativo. Es una figura que conecta lo que ocurre en las aulas con los servicios sociales, con la autoridad judicial, con los programas de protección a menores de Policía Nacional y Guardia Civil e incluso con el pediatra o con el psicólogo. Al estar integrado en el día a día del centro también puede identificar problemas que después se tratan en charlas. El uso del vaper y del cigarrillo electrónico es uno de los ejemplos principales, pues los agentes han detectado que cada vez se usa a edades más tempranas. Por ello, han creado un programa específico para concienciar a los menores de los riesgos que acompañan a este tipo de hábitos o conductas. También se hace algo similar con las tecnologías, para erradicar el ciberacoso y para crear mecanismo de protección frente a pederastas. Con todo esto se crea un entorno de seguridad alrededor de los centros.

¿Los jóvenes se familiarizan con la policía y, en cierto modo, terminan perdiéndole el miedo?

Sí, sobre todo porque estos agentes tienen asignados de forma permanente una serie de centros. El trato con ellos es habitual y eso nos permite crear espacios de confianza en los que el menor se anima a abrirse y a trasladar problemas o circunstancias particulares. A veces son malos tratos o abusos dentro de su propia familia y otras son problemas con los compañeros. Ese policía se convierte en un espacio seguro, en un referente.

¿Ha habido una reducción medible de los casos de acoso escolar, de absentismo o de otro tipo de conflictos?

En solo un curso, los policías tutor realizaron más de 5.700 intervenciones. De ellas, casi un millar tenía que ver con el absentismo, 427 con delincuencia –robos, daños en instalaciones, acoso escolar grave…– en el entorno escolar y otras 238, con el consumo de drogas, tabaco y vapers fuera o dentro del propio recinto. Eso sí, la gran mayoría de actuaciones (3.029) son fuera de este ámbito, por ejemplo, se interviene en conflictos familiares o se elaboran informes para Fiscalía de Menores, para los servicios sociales municipales o para el Servicio de Protección de Menores.

Los resultados son medibles porque detrás de este programa hay un mecanismo importante de control. El policía se selecciona en base a su perfil y a su vocación y, además, está obligado a pasar una formación específica. Ya en el centro, el equipo directivo evalúa su nivel y su desempeño y, por encima de todo esto, está la supervisión de la Dirección General de Emergencias e Interior. Esto lo que hace es que todas las partes de la cadena tengan que responder. Cada año se presentan una batería de indicadores que nos permiten saber si se están cumpliendo los objetivos previstos. Hay datos muy directos, como la caída del absentismo, pero también hay otros más transversales como las denuncias.

Entonces, ¿cómo sería el día a día de un agente tutor?

Hay algunos que, por volumen, están dedicados plenamente a este programa, aunque también hay ayuntamientos más pequeñitos en los que solo hay un centro y, por tanto, se comparte este desempeño con otras actividades. Lo habitual es que cada día se reúnan con los equipos docentes para detectar situaciones de vulnerabilidad o necesidades de protección específicas. También controlan el absentismo y todo lo que pasa en el entorno del centro, incluso con patrullas u operativos. Otra cuestión es que tienen comunicación directa con el alumnado y sus familias, por lo que estos pueden trasladarles cualquier consulta.

¿Qué aspectos del modelo balear son transferibles directamente a Canarias?

Al ser dos archipiélagos nos entendemos muy bien. Con Canarias ha sido muy sencillo porque tampoco empiezan desde cero. Además, compartimos la insularidad, una condición que nos hace arrastrar dificultades similares. En Baleares, cada isla tiene una dinámica distinta a nivel social, cultural y económico y nosotros sabemos que eso también pasa aquí. Lo que hemos recomendado es adaptar el programa a la realidad de cada enclave. Luego también otra cuestión es que los jóvenes de ambos territorios, al vivir en zonas tan turísticas, están expuestos a situaciones que no se ven en otras comunidades. Tenemos una población flotante que viene a disfrutar de un ocio que no está exento de ciertos problemas y nuestros menores conviven con ellos. Desde el ámbito educativo se les puede proteger también de estos riesgos.

¿Qué consejos les han trasladado a las autoridades canarias?

Para nosotros, en Baleares, fue muy complicado que se aceptara la idea de tener un policía uniformado dentro del centro. Ese debate ya está superado. Ahora los jóvenes enfrentan más riesgos, como el ciberacoso, por lo que también se hace más necesario un programa de este tipo. Desde el Gobierno balear nos hemos ofrecido a ayudarles en todo lo que podamos, a compartir aciertos y errores, pero son los responsables autonómicos los que tienen que impulsar la iniciativa.

¿Cuáles son esos errores o desafíos que han detectado?

El principal inconveniente para una iniciativa de este tipo es la continuidad. Ese es el mayor desafío para Canarias. Por este motivo es tan importante buscar instrumentos que permitan que la actividad se estabilice en el tiempo. Un policía tiene claro que debe regular el tráfico, ¿no? Pues tampoco puede dudar de que la actividad en los centros es un servicio esencial para su comunidad autónoma.

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¿Para desarrollar el programa en las Islas será necesario aumentar plantillas policiales o reorganizar recursos existentes?

Dependerá de los recursos que tenga cada municipio. La Consejería de Educación lo que hará será ordenar estos recursos para aumentar su eficiencia. No se está inventando nada nuevo, ya hay enclaves que tienen esta figura, lo único que hará el Ejecutivo regional será mejorar la gestión y ofrecer nuevos instrumentos para que todos los participantes funcionen mejor.