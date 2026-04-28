Pepe Dámaso, artista plástico, 92 años: «Aprender otra lengua a través de la creación debe ser apasionante»

Pepe Dámaso conserva a sus 92 años una extraordinaria capacidad de entusiasmo. Es la que transmite en esta entrevista y la que le ha llevado a involucrarse en el programa de celebración del cuarenta aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria, donde este miércoles participa en un encuentro con los alumnos.

Cuéntenos: ¿cómo surgió la iniciativa de su encuentro con los estudiantes de la Escuela de Idiomas de LPGC?

Hace unas semanas vino a verme el director de la escuela, Norberto Ojeda, que enseña inglés a través del arte, y me explicó que quiere usar mi pintura en clase. Su iniciativa me sedujo mucho y le dije que quería visitar la escuela para conversar con los alumnos porque me parece realmente interesante llegar a la creación a través de otro idioma. La creación siempre está ligada a lo apasionante y aprender así otra lengua debe ser algo verdaderamente apasionante. Norberto me preguntó entonces que obras quería que trabajase previamente en clase y le contesté que La muerte puso huevos en la herida y Héroes atlánticos.

¿Por qué escogió ‘La muerte puso huevos en la herida’?

En mi pintura ha habido siempre un componente literario, y La muerte puso huevos en la herida es un verso de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, el impresionante poema de Federico García Lorca, un autor fundamental para mí por muchas razones, entre ellas por su reivindicación de lo local. Cuando realicé esta serie gráfica comprendí que mi obra siempre iba a reflejar mi fascinación por la muerte, aunque esta ya había empezado antes: tiempo después del suicidio en París de Óscar Domínguez, Maud Westerdahl, que había sido su esposa y ahora estaba casada con el crítico Eduardo Westerdahl, me invitó a exponer en una colectiva de artistas canarios que organizaba en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife en homenaje al gran pintor surrealista. Yo le envié una serie de cuatro cuadros con calaveras titulada Carcajada blanca. Entonces era muy joven y el gran historiador del arte Jesús Hernández Perera, que fue rector de la Universidad de La Laguna, escribió en el catálogo que quien más había dado en la diana era yo por mi sentido de la muerte. Hernández Perera ya captó entonces que había iniciado a través de las calaveras un camino de trabajo en la imagen de la muerte que iba a ser largo.

Es por esta suerte de hipnosis que desde entonces ya experimentó con los cráneos, por lo que comenzaría a ser conocido como ‘el pintor de calaveras’.

Así es. Es fascinante como en tantas épocas y tantas culturas, desde México al Tibet, desde la Edad Media a la actualidad, se usa como símbolo de la muerte el cráneo, un elemento mínimo del cuerpo. No se usa el corazón, por ejemplo, que puede fallar antes que el cerebro. Quizá sea porque, de todo el cuerpo, el cráneo es la parte que soporta el rostro.

¿Y por qué se decantó además por Héroes Atlánticos?

Porque es una epopeya pictórica protagonizada por guerreros aborígenes emblemáticos de la identidad canaria que a la vez encarnan arquetipos universales. Uno de los textos más importantes que han escrito nunca sobre mi obra es el que hizo para el catálogo de la exposición mi desaparecido amigo el arqueólogo Celso Martín de Guzmán, impulsor del proyecto del Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Gáldar. Celso dijo que mi pasión por los antiguos canarios viene de mi infancia, porque cuando era niño solía ir al yacimiento de Maipez, en Agaete, uno de los mayores cementerios aborígenes de Canarias. Pinté un héroe por cada isla, uno de cada color, pero todos tienen la misma cara y todos comparten un componente clasicista.

¿Es Miguel Ángel parte de este componente clasicista?

Por supuesto, su forma de pintar los cuerpos en la Capilla Sixtina fue una referencia fundamental para mí.

¿Qué espera de los estudiantes que participan en este encuentro?

Que comprendan la enorme entrega que exige la creación, el espíritu de trascendencia que siempre me ha conducido, que aprendan a interrogar los cuadros y que entiendan que son los contempladores quienes acaban las obras. Espero también, claro, que esta experiencia les sirva para aprobar sus exámenes de inglés.