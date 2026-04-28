Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inma Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos

La visita de Quevedo ayer en 'La Revuelta' confirmó sin querer el cliché: en Canarias siempre aparece alguien que conoce a alguien.

Todo comienza cuando David Broncano preguntó al artista qué concurso de televisión creía que podía ganar fácilmente. Mientras Quevedo pensaba una respuesta, una mujer del público interrumpió para lanzar su propia propuesta: “Canarión”.

Como no quedó claro en el plató a qué programa se refería, le acercaron un micrófono y la espectadora comenzó a explicarlo. Fue entonces cuando señaló que hablaba del concurso presentado por el hijo de Inma Medina, en referencia a 'Cógeme Si Puedes' de Televisión Canaria presentado por Daniel Calero. La confusión con el nombre del concurso dio paso a una charla espontánea entre la espectadora, que contó que era de Telde, y Quevedo.

La gracia del momento no estuvo únicamente en la equivocación entre 'Canarión' y 'Cógeme Si Puedes', sino en cómo ese error abrió la puerta a una escena casi costumbrista. Para muchos canarios, la secuencia resultó familiar: una conversación cualquiera que acaba derivando en parentescos, conocidos, y la inevitable frase de “el mundo es un pañuelo”.

La política canaria se coló en la televisión nacional

Una pregunta de Broncano terminó en una conversación en la que predominaba el acento, las ciudades grancanarias y nombres propios de la actualidad política, pues Inmaculada Medina, exconcejala de Carnaval y Fiestas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ocupa estos días varios titulares por su situación judicial acabó también en 'La Revuelta'. Su mención se produjo en clave de broma y como parte de esa cadena de conexiones, sin relación alguna con la política.

El cantante entró en el juego con naturalidad, mientras el plató se reía una situación que parecía hecha para alimentar el tópico que dice que en Canarias nos conocemos todos.

Esta entrevista en Madrid acabó conectando a Quevedo con una espectadora de Telde, un concurso de la Televisión Canaria y hasta con el hijo de Inma Medina. Solo con tirar de un nombre apareció media Canarias en la conversación.