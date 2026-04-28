El Reglamento General de Circulación lo avala: multa de 80 euros por este descuido de los conductores canarios con los peatones en días de lluvia

Los días de lluvia resulta incómodo tanto caminar como circular con el vehículo, ya que en ambos caos debes extremar la precaución por las condiciones climatológicas. Una de las acciones más comunes durante esos días, es cuando el conductor pasa por un charco y salpica a los peatones.

La normativa establecida contempla este tipo de situaciones e impone sanciones a los conductores que no respeten al resto de usuarios y pongan en riesgo la seguridad.

Factores que influyen a la conducción en los días de lluvia

En condiciones de mal tiempo, como la lluvia, la visibilidad de los conductores disminuye notablemente. Esto no solo aumenta el riesgo de sufrir accidentes, sino también el estado de la vía puede verse afectado y perjudicar tanto a conductores como a los caminantes.

Los peatones también deben poner atención plena cuando la condiciones meteorológicas son adversas. Por eso, tienen que asegurarse que los vehículos puedan detectarlos con claridad y cruzar por lugres visibles y adecuados para reducir el riesgo de accidentes.

Qué dice la normativa

El Reglamento General de Circulación no solo busca garantizar la seguridad de los conductores, sino también proteger a los peatones. La ley recoge las obligaciones que deben cumplir los conductores para circular de manera responsable y sin causar molestias innecesarias al resto de usuarios.

El artículo 2 del Reglamento establece que todos los usuarios deben comportarse de manera que no generen peligros ni molestias a los demás. No obstante, el artículo 46 es más claro: "Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente al circular por pavimento deslizante o cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla u otras materias a los demás usuarios de la vía".

Sanciones

No respetar se considera cometer una infracción, que puede acarrear una multa de 80 euros, aunque sin pérdida de puntos del carné de conducir. Pese a que la sanción no sea elevado, la DGT insiste en que mantener una conducción responsable y preventiva es clave para garantizar la seguridad y prevenir siniestros en las carreteras.

Además, recuerdan a los conductores que los pequeños gestos al volante pueden marcar la diferencia. Por ello, en días de lluvia se debe reducir al velocidad y prestar atención al entorno, especialmente a los peatones. Evitar pasar por chacos a una velocidad elevada cuando haya personas cerca es una acción que deben controlar los conductores, ya que puede acarrear sanciones al salpicar a los peatones y el pavimento está más deslizante.