Ni sol ni calor: así cambia el tiempo en Canarias esta tarde
La previsión apunta a cielos nubosos y precipitaciones débiles en zonas de interior durante la jornada
La jornada da un giro en Canarias. Tras días de estabilidad, el cielo se cubre y deja paso a un escenario más inestable, con nubes y posibilidad de lluvias en varias islas.
El cambio se notará especialmente durante la tarde, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones en zonas de interior, en un contexto de temperaturas sin grandes variaciones.
LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubosidad general y posible lluvia débil
Nuboso sin descartar lluvias débiles dispersas y ocasionales, abriéndose claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.
Arrecife: 17 / 22 °C
FUERTEVENTURA — Tiempo nuboso con ligero descenso térmico
Nuboso sin descartar lluvias débiles en el interior durante las horas centrales, abriéndose claros al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras y últimas horas.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Más nubes en el norte y posibles lluvias nocturnas
Nuboso en general con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en el este. Viento flojo de dirección variable, predominando el noreste a primeras horas.
Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22 °C
TENERIFE — Nubosidad en aumento y lluvias débiles en medianías
Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde y tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en el extremo noreste. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 23 °C
LA GOMERA — Nubes en aumento durante la tarde
Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde y tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.
San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 °C
LA PALMA — Jornada nubosa con posibles lluvias en el nordeste
Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde y tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.
Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 °C
EL HIERRO — Nubosidad en el norte y descenso suave en el sur
Predominio de cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en zonas de interior durante la tarde y tendiendo a poco nuboso al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el noreste. Viento flojo de dirección variable con brisas en costas.
Valverde: 13/ 16 °C
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