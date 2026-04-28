¿Qué significa el nuevo tatuaje de Quevedo en pleno lanzamiento de ‘El Baifo’?

En plena promoción de 'El Baifo', su nuevo disco, Quevedo no solo está marcando una etapa musical, sino también dejando huella en su propia piel. Su paso por televisión y el lanzamiento del álbum han revelado un detalle que no ha pasado desapercibido. Se trata de un nuevo tatuaje con una carga simbólica que conecta directamente con sus raíces.

El artista grancanario ha decidido tatuarse en el brazo el conocido como Dedo de Dios, uno de los símbolos más reconocibles de Gran Canaria. Un gesto que va más allá de la estética y que refuerza una idea que atraviesa todo su nuevo proyecto: la reivindicación de su identidad.

Este icónico roque basáltico, situado en Agaete, forma parte de la zona geológica más antigua de la isla. Su origen se remonta a más de 14 millones de años, aunque no fue hasta hace unos 300.000 años cuando quedó aislado del acantilado por la acción erosiva del mar, dando lugar a la silueta que lo haría famoso.

Con el paso del tiempo, la formación fue adquiriendo una forma tan singular que el escritor Domingo Doreste, conocido como Fray Lesco, lo bautizó como “Dedo de Dios”, nombre con el que ha pasado a la historia y al imaginario colectivo de Canarias.

Un símbolo que también cambió

El monumento natural sufrió uno de sus momentos más impactantes en 2005, cuando la tormenta tropical Delta provocó el derrumbe de su parte más característica, la que simulaba el dedo índice. Aquella imagen marcó a toda una generación y convirtió al roque en un símbolo aún más emocional para los canarios.

Desde entonces, el debate sobre su reconstrucción quedó zanjado: se optó por conservarlo tal y como lo dejó la naturaleza, reforzando su valor como paisaje vivo y cambiante.

El tatuaje que conecta con ‘El Baifo’

El gesto de Quevedo no es aislado. Forma parte de una narrativa más amplia que también se ha visto en 'El Baifo', su nuevo disco, donde el artista apuesta por llevar lo canario a un plano global.

Durante su reciente aparición en La Revuelta, ya dejó claro que no piensa desligar su éxito de sus orígenes. Mostró tradiciones, habló de su tierra y volvió a insistir en esa identidad que ahora también queda grabada en su piel.

El tatuaje del Dedo de Dios se suma así a otros guiños que el artista ha ido dejando en su carrera: referencias a paisajes, palabras locales y símbolos que convierten su música en algo reconocible más allá del sonido.

En un momento en el que muchos artistas buscan proyectar una imagen global, Quevedo hace lo contrario: cuanto más crece, más visible hace de dónde viene.