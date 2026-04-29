La Aemet avisa de lluvias en Canarias hoy miércoles: estas serán las islas con más nubosidad
Gran Canaria, Tenerife y las islas occidentales tendrán mayor probabilidad de precipitaciones por la tarde, mientras Lanzarote y Fuerteventura seguirán más estables
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos en buena parte de Canarias, con posibilidad de lluvias débiles en zonas del interior durante la tarde. Estas precipitaciones serán menos probables en Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas apenas variarán, con ligeros descensos puntuales en algunas máximas. El viento soplará flojo del norte durante la mañana y tenderá después a dirección variable, con predominio de las brisas en la costa.
En el mar se espera componente norte de fuerza 3 a 4, localmente 5 mar adentro en costas oeste, este y sureste durante la tarde y la noche. Habrá marejadilla aumentando a marejada en algunos litorales, con mar de fondo del norte o noroeste de hasta 2 metros.
Pronóstico por islas
LANZAROTE — Jornada tranquila
Nuboso, sin descartar lluvias débiles aisladas. Claros al final del día.
Arrecife: 17 / 22 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad y pocas lluvias
Cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvia débil en el interior a mediodía. Mejorará al final.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Lluvias en el interior
Nuboso en general con posibles precipitaciones débiles por la tarde en zonas interiores.
Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22 °C
TENERIFE — Nubes y lluvia débil dispersa
Predominio de cielos nubosos con lluvias débiles en interiores por la tarde. Más claros al final.
Santa Cruz de Tenerife: 18 / 23 °C
LA GOMERA — Jornada variable
Cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en interiores durante la tarde.
San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 °C
LA PALMA — Nuboso con posibles precipitaciones
Probables lluvias débiles en zonas interiores por la tarde y mejora al final del día.
Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 °C
EL HIERRO — Algunas lluvias débiles
Nubosidad abundante con opción de precipitaciones débiles en interiores.
Valverde: 13 / 16 °C
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