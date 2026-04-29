La Aemet pronostica cielos nubosos y temperaturas al alza este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias cielos con intervalos nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y viento flojo.

En la provincia oriental y en Tenerife se esperan intervalos nubosos que tenderán a aumentar a nuboso en zonas de interior durante la tarde, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en áreas interiores y en vertientes este.

En el resto de las islas, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución en zonas de interior durante las horas centrales del día.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso, que podrá ser más acusado en medianías del norte de la provincia occidental.

El viento soplará flojo en general, con predominio del noreste a primeras y últimas horas del día y del régimen de brisas durante las horas centrales.

En el mar, se prevé viento variable de fuerza 1 a 3, con marejadilla o rizada y mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este jueves:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

TENERIFE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este durante las horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del noreste a primeras y últimas horas, y del régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 23

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 22

EL HIERRO

Poco nuboso con intervalos de evolución en zonas de interior en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en medianías del norte. Viento flojo con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 16