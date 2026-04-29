Canarias 2026: los municipios donde comprar vivienda es más difícil y deseado

El mercado de la vivienda en Canarias ha iniciado el 2026 con una tendencia clara: la demanda supera, otro año más, la oferta en muchos municipios. Un fenómeno que no es exclusivo del archipiélago, pero sí presenta características propias derivadas de su condición insular, su atractivo turístico y su limitada disponibilidad de suelo. Según el último estudio publicado por idealista, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa entre las diez ciudades con mayor presión de la demanda en toda España, junto a otras grandes capitales españolas.

El informe de idealista/data, correspondiente al primer trimestre de 2026, analiza municipios con más de 1.300 anuncios activos entre enero y marzo. En este contexto, Madrid lidera la clasificación nacional, con un precio medio que supera los 608.000 euros, seguida de Zaragoza (235.000 euros) y Valencia (323.000 euros). En este ranking, Las Palmas de Gran Canaria destaca con un precio medio cercano a los 302.000 euros, consolidándose como uno de los mercados más dinámicos fuera de la península.

Este dato refleja una realidad: la presión de la demanda en Canarias no deja de crecer, especialmente en las capitales y en los municipios con mayor actividad económica y turística. La combinación de residentes locales, compradores nacionales e inversores extranjeros contribuye a esta situación.

Obras de construcción de un edificio de viviendas en Santa Cruz de Tenerife. / ARTURO JIMÉNEZ

Qué hace atractivos a estos municipios

El atractivo de los municipios canarios se basa en varios factores. En primer lugar, el clima privilegiado durante todo el año, este es uno de los principales reclamos para comprar inmuebles en Canarias. A esto hay que sumarle la calidad de vida elevada, con acceso a playas, servicios y una oferta cultural creciente.

Además, en las capitales canarias también influye la concentración de empleo y servicios, lo que atrae tanto a compradores que buscan residencia habitual como a inversores. El auge del teletrabajo, también ha impulsado el interés de compradores internacionales que ven en Canarias un destino ideal para vivir.

Beneficios e inconvenientes

En comparación con otras regiones de España, Canarias presenta ventajas. Aunque los precios han aumentado, el valor de las casas sigue siendo más bajos que en ciudades como Madrid o Barcelona. Además, el archipiélago tiene un régimen fiscal diferenciado, el IGIC y esto supone un ahorro en la compra de vivienda, especialmente en obra nueva. Otro beneficio relevante es la estabilidad del mercado turístico, que garantiza una demanda constante de alquiler vacacional en determinadas zonas, reforzando el valor de la inversión inmobiliaria.

Pero, no todo son ventajas. Uno de los principales problemas, como en gran parte del territorio nacional, es la escasez de oferta, especialmente en suelo urbanizable. La insularidad limita la expansión urbana, lo que provoca una tensión constante en los precios.

Además, los compradores se enfrentan a una competencia creciente, especialmente por parte de inversores extranjeros. Esto dificulta el acceso a la vivienda para la población local, especialmente en los municipios más demandados.

Construcción de vivienda nueva destinada para alquiler. / Redacción

Otro inconveniente es el encarecimiento progresivo del mercado, todavía por debajo de las grandes capitales, pero con subidas sostenidas en los últimos años. Según el Idealista, el incremento de precios en Canarias es notable desde 2021.

Vivienda usada frente a obra nueva

El mercado canario está dominado por la vivienda de segunda mano. La escasez de suelo y los costes de construcción limitan el desarrollo de obra nueva, lo que hace que la mayoría de las operaciones se realicen sobre viviendas ya existentes.

No obstante, en los últimos años se ha observado un ligero repunte en la promoción de obra nueva, especialmente en zonas urbanas y áreas en expansión. El hándicap es que estos inmuebles tienen precios más elevados, aunque ofrecen ventajas como mayor eficiencia energética y mejores calidades.

Dentro de Canarias, además de Las Palmas de Gran Canaria, destacan áreas como Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona y Teguise. Estas poblaciones tienen precios que superan la media regional, especialmente en zonas turísticas o cercanas a la costa. En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, el precio medio de 302.000 euros refleja una tendencia al alza, impulsada por la fuerte demanda y la limitada oferta disponible.