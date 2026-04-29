Canarias acogerá actos de la Armada para celebrar el quinto centenario de Álvaro de Bazán

La Armada ha fijado 2026 como año central de conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán, primer Marqués de Santa Cruz, con un programa de alcance nacional que toma como eje la VII Jornada Histórica de la Armada, dedicada en esta edición a la figura del marino. El Mando Naval de Canarias ha anunciado varios actos entre el 3 y el 8 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria y Agaete.

Puertas abiertas en el Museo Naval de Las Palmas

El primero de los eventos previstos será una jornada de puertas abiertas el domingo 3 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo Naval de Las Palmas, ubicado a la entrada del Arsenal de Las Palmas. La programación continuará el miércoles 6 de mayo, a las 18:00 horas, con la conferencia D. Álvaro de Bazán y las galeras en los siglos XVI y XVII, impartida por Alberto Hernández Rubio en el Museo Naval de Las Palmas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes 8 de mayo, a las 18:30 horas, se celebrará una Jura de Bandera para personal civil en la Plaza de la Constitución de Agaete, acto que estará presidido por el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, Santiago De Cola Trueba. La Armada ha señalado que, debido al interés ciudadano, el plazo de inscripción se amplía hasta el 4 de mayo, con la información disponible en la web del Ministerio de Defensa.

Las inscripciones serán hasta el 4 de mayo de 2026. / LP/DLP

El punto de partida de un ciclo anual

Bajo el lema "D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros", la Jornada Histórica se plantea como punto de partida de un ciclo anual de actividades para proyectar a la sociedad la dimensión histórica y estratégica de Bazán. La conmemoración cuenta, según lo comunicado, con el respaldo del Congreso de los Diputados, después de que la Comisión de Defensa aprobara el 29 de octubre una Proposición No de Ley instando a apoyar y promover los actos del V centenario y a reconocer la labor de la Asociación “500 años de Álvaro de Bazán”, colaboradora del programa.

Engalanado general

En el marco de la Jornada Histórica, la Armada prevé que el 3 de mayo buques y dependencias realicen el tradicional engalanado general. Además, el 4 de mayo se difundirá contenido audiovisual institucional dedicado a la figura de Bazán. La planificación anunciada sitúa la culminación de los actos principales en octubre en Granada.