Canarias se suma a la primera gran evaluación estatal de Primaria

Canarias vive estos días una experiencia inédita. Alumnos de 6º de Primaria de hasta medio centenar de centros de las Islas participan en la primera evaluación general del sistema educativo impulsada por el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se trata de una prueba común en todo el país que, por primera vez, permitirá medir con criterios homogéneos el nivel competencial del alumnado español. Pero estos exámenes no se saldarán con notas individualizadas ni determinarán el futuro académico del estudiante, sino que su finalidad es obtener una radiografía del sistema educativo español para orientar futuras políticas públicas y detectar fortalezas y áreas de mejora.

El CEIP El Toscal-Longuera de Los Realejos acogió este martes 28 de abril esta prueba, que realizaron algo menos de 50 menores. La jornada, repleta de actividad, puesto que en un solo día se hacen tres exámenes seguidos, se desarrolló con una mezcla de curiosidad y tensión. Pilar Gómez es la tutora de 6º A y explica que cada alumno tiene su propia prueba que va apareciendo de forma aleatoria en los ordenadores que emplean para esta evaluación y que abarcan competencias como la lingüística, la matemática y científica, la digital o la plurilingüe.

Soporte digital

De este modo, la estructura del examen se aleja del formato clásico en papel ya que todo se realiza en soporte digital. La primera prueba y la segunda duran 40 minutos cada una, luego hay un descanso, y finalmente se celebra un tercer examen junto a un cuestionario de contexto y satisfacción. Pero antes de enfrentarse a esta evaluación, los estudiantes han tenido la oportunidad de familiarizarse con el formato y a lo largo de las últimas semanas han tenido la oportunidad de descubrir cómo funciona la plataforma, que incluye una calculadora, por ejemplo.

En toda España se examinan unos 44.000 estudiantes desde comienzos de abril y hasta final de mayo. A través de esta evaluación las diferentes comunidades autónomas podrán comparar resultados, algo que hasta ahora solo era posible mediante estudios internacionales como el Informe PISA. Esta novedosa evaluación responde a lo previsto en la Lomloe, que establece la realización periódica de pruebas diagnósticas para analizar el sistema educativo. Sin embargo, a diferencia de evaluaciones anteriores, esta es común para todo el territorio, lo que facilita la comparación entre comunidades autónomas. "Es importante contar con datos propios y no depender únicamente de informes internacionales", señala la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accue) del Gobierno de Canarias, María Rosa Suárez, quien añade que "esto permitirá tomar decisiones más ajustadas a la realidad de nuestro país".

Cuatro áreas

La evaluación mide cuatro grandes áreas: comunicación lingüística, competencia STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), competencia plurilingüe y competencia digital. Pero, en lugar de centrarse en la memorización, estas nuevas pruebas buscan evaluar habilidades prácticas. En Lengua, por ejemplo, los alumnos deben interpretar textos, extraer información y reflexionar sobre su contenido. En Matemáticas y Ciencias, se les plantean situaciones que requieren razonamiento y aplicación de conocimientos, y en el ámbito digital, se analiza desde la búsqueda de información en internet hasta el uso seguro de la tecnología.

"Es un enfoque muy competencial", señala la profesora Pilar Gómez, quien no obstante también destaca ciertas dificultades: "Algunas preguntas, especialmente en Matemáticas, me parecieron algo elevadas para su edad. Me gustaría que fueran más prácticas, más cercanas a situaciones reales como interpretar horarios de guaguas o planificar actividades cotidianas".

Sin presión

Uno de los mensajes más repetidos es que el alumnado debe afrontar esta prueba sin presión. Y parece que ha surtido efecto. En el CEIP El Toscal-Longuera, los estudiantes atendían con expectación al inicio de la prueba, y les preocupaba más el correcto funcionamiento de los ordenadores que las preguntas a las que tendrían que enfrentarse minutos más tarde. A pesar de ello, profesoras como Pilar Gómez reconocen que "los niños son competitivos y algunos quieren hacerlo perfecto, pero se les ha insistido mucho en que esto no va de notas".

Pero, tal y como explica María Rosa Suárez, el desarrollo de esta evaluación en Canarias no ha estado exenta de desafíos, ya que la fragmentación territorial ha complicado la organización, con desplazamientos entre islas y ajustes en los calendarios. Aun así, indica, el proceso se está desarrollando con normalidad y los equipos externos coordinados por el Ministerio de Educación se encargan de supervisar la puesta en marcha de las pruebas, mientras que las autoridades educativas autonómicas realizan un seguimiento para garantizar la calidad del proceso.

Logística

"Es una prueba compleja, tanto por el formato digital como por la logística, pero está funcionando razonablemente bien", destaca la directora de la Accue, quien recuerda que los resultados de esta evaluación masiva no serán inmediatos puesto que el análisis de la información llevará meses y no se espera una memoria completa hasta el próximo año. Será entonces cuando se conozca el posicionamiento de Canarias en relación con otras comunidades y se puedan extraer conclusiones.

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El objetivo final de esta novedosa evaluación es mejorar el sistema educativo. "Se trata de identificar qué funciona y qué no, y a partir de ahí tomar decisiones", explica Suárez, quien añade que factores como el contexto socioeconómico, el entorno familiar o los recursos del centro también formarán parte del análisis. Mientras tanto, en las aulas de Tenerife, los estudiantes continúan con su rutina tras una jornada diferente. Una experiencia que, más allá de los resultados, les ha permitido enfrentarse a un nuevo tipo de evaluación y formar parte de un proyecto que busca entender mejor cómo aprenden las nuevas generaciones.