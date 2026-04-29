Una capital canaria, entre las ciudades donde más subirá el alquiler hasta junio
Un estudio de Fotocasa prevé un alza del 10% en Santa Cruz de Tenerife y del 3,1% en Las Palmas de Gran Canaria al cierre del segundo trimestre de 2026
El alquiler volverá a encarecerse en Canarias al cierre del segundo trimestre de 2026. Santa Cruz de Tenerife figura entre las capitales españolas donde más subirán los precios hasta junio, según el Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa, que estima un incremento del 10% entre el 1 de abril y el 30 de junio.
La capital tinerfeña se sitúa así como la segunda ciudad del país con mayor subida prevista, solo por detrás de Sevilla, donde el índice anticipa un aumento del 20,3%. En tercer lugar aparece Palma, con un avance del 8,1%, lo que refuerza el peso de los mercados insulares entre las zonas con mayor presión sobre el alquiler.
Las Palmas de Gran Canaria también encarece el alquiler
La previsión también apunta a una subida en Las Palmas de Gran Canaria, aunque más contenida. En este caso, Fotocasa estima un incremento trimestral del 3,1%. Con ambos datos, Canarias se mantiene dentro del grupo de territorios donde la demanda sigue empujando los precios al alza, en un contexto marcado por la escasez de vivienda disponible y la elevada presión residencial.
El informe anticipa subidas en 33 capitales de provincia al cierre de junio, el mismo número que en la previsión correspondiente al primer trimestre. Tras Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Palma, los mayores incrementos previstos se registran en Murcia, con un 7,4%, y Ciudad Real, con un 7%.
Fotocasa interpreta estos datos como la confirmación de un mercado cada vez más desigual. Las mayores tensiones se concentran en el sur peninsular y en los archipiélagos, mientras que varias capitales del interior y del noreste presentan ajustes a la baja.
“El mercado del alquiler ya avanza claramente a dos velocidades”, señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Según explica, las zonas con una demanda más intensa continúan registrando subidas relevantes, impulsadas por factores demográficos, económicos y turísticos, mientras que en otras capitales la presión es menor y los precios pueden corregirse.
Matos advierte, además, de que el segundo trimestre suele introducir cierta moderación antes del repunte habitual tras el verano, cuando aumenta la movilidad residencial. No obstante, subraya que la falta de oferta sigue siendo el principal factor de tensión en los mercados más demandados.
Teruel, Logroño y Barcelona lideran las bajadas
En el extremo contrario del ranking aparecen Teruel, Logroño y Barcelona. Teruel lidera los descensos previstos, con una caída del 25,6%, seguida de Logroño, con un retroceso del 10,3%, y Barcelona, donde el índice anticipa una bajada del 7,9%.
También se esperan descensos en ciudades como Segovia, Zamora, Córdoba, Valladolid, Badajoz, Tarragona y Girona. Madrid, por su parte, cerraría el trimestre con una caída estimada del 2,6%.
El índice no prevé ninguna capital sin variación durante el periodo analizado. Todas las ciudades registran movimientos, al alza o a la baja, lo que apunta a un mercado menos uniforme y más condicionado por la situación concreta de cada territorio. En Canarias, la previsión vuelve a situar a Santa Cruz de Tenerife entre los focos de mayor encarecimiento del alquiler en España.
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